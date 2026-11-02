¡Crisis en Necaxa! Juan Valencia rompe en llanto tras reclamo de Reynoso por falla ante Santos

El colombiano rompió en llanto tras fallar dos ocasiones claras ante Santos y recibir un reclamo de Juan Reynoso, quien explicó lo sucedido y defendió al delantero de Necaxa

El técnico de los Rayos hizo llorar a su delantero | Imago7

La crisis de Necaxa alcanzó uno de sus momentos más tensos durante la derrota por 1-0 frente a Santos Laguna, en la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. El técnico Juan Reynoso protagonizó una escena que llamó la atención durante la transmisión, luego de reclamarle al delantero colombiano Juan Valencia, quien terminó entre lágrimas en el banquillo, después de una actuación marcada por sus errores frente a la portería.

El episodio tuvo su origen en una jugada que parecía destinada a terminar en gol. Cerca del minuto 19, Valencia desperdició dos oportunidades consecutivas frente a Carlos Acevedo, cuando Necaxa tenía la posibilidad de adelantarse en el marcador. El atacante no consiguió definir una acción en la que el guardameta de Santos había quedado prácticamente vencido.

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¿Cómo fue la increíble falla de Juan Valencia ante Santos Laguna?

La jugada comenzó con un disparo del colombiano que terminó por estrellarse en el poste izquierdo. El rebote volvió a los pies de Valencia, quien intentó rematar con la derecha, pero el balón impactó en su propia pierna izquierda, lo que impidió que llegara a la portería. Una doble falla que dejó escapar una oportunidad para los Rayos en el Estadio Corona.

Juan Reynoso decidió retirar del terreno de juego a Valencia al minuto 59, cuando el encuentro todavía se encontraba empatado sin goles. Kevin Rosero ingresó en su lugar, mientras que el colombiano caminó hacia el área técnica sin imaginar que protagonizaría otra de las escenas del partido.

Una vez en el banquillo, Reynoso se acercó al delantero y comenzó a hablarle con un tono elevado y movimientos de brazos, una reacción que fue interpretada como un fuerte regaño. Las cámaras captaron a Valencia con la mirada hacia abajo, antes de cubrirse el rostro con su camiseta y romper en llanto frente a sus compañeros y al cuerpo técnico.

La situación reflejó el momento que atraviesa Necaxa en el campeonato. Los Rayos terminaron por perder 1-0 gracias a un autogol de Matías Espíndola al minuto 72, resultado que dejó al conjunto de Aguascalientes en el lugar 17 de la clasificación, con apenas 10 puntos. En contraste, Santos alcanzó las 22 unidades y escaló a la octava posición, dentro de la zona de clasificación.

¿Por qué Juan Reynoso hizo llorar a Juan Valencia? Esto dijo el técnico de Necaxa

Después del encuentro, Juan Reynoso explicó lo sucedido con el delantero colombiano y defendió su actuación, pese a las oportunidades que desperdició frente a la portería de Santos Laguna. El entrenador aseguró que Valencia cumplió con sus responsabilidades y que los errores de definición no debían opacar su desempeño. “Realmente exigió, peleó, aportó en defensa, en ataque. No se le abrió el arco, pero hizo un gran partido. No tiene por qué lamentarse que no entró. Seguro no entró”, expresó durante la conferencia de prensa.

El estratega peruano también señaló que las oportunidades falladas forman parte del fútbol y que el delantero tendrá otras ocasiones para marcar. “Va a haber un momento que, a veces, como pasó hoy, le choca al rival y se termina metiendo“, comentó Reynoso, quien descartó que el colombiano tuviera motivos para responsabilizarse por el resultado. Sobre la escena captada en el banquillo, aclaró que su intención al levantarle la voz era ayudarlo a superar la frustración: “Juanito es un muchacho espectacular y era un poco levantarle la voz para que él reaccione y que no se sienta culpable. Al final es fútbol”.

Finalmente, Reynoso explicó que la sustitución respondió a una decisión táctica y no a un castigo por las fallas del atacante. “Nosotros hicimos el cambio pensando en que la alternativa que entraba nos iba a refrescar. Pero la verdad, Juan, para mí, a excepción de los momentos de la definición, hizo una muy buena presentación“, sentenció el entrenador. Sus declaraciones buscaron respaldar al futbolista después de una jornada marcada por la derrota de Necaxa y las lágrimas del colombiano en el Estadio Corona.