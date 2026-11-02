Pensión IMSS 2026: ¿Cuándo cae el pago de noviembre junto con el aguinaldo?

El aguinaldo equivale a una mensualidad de la pensión y los beneficiarios pueden consultar el depósito mediante la aplicación o banca electrónica de su banco

Todo lo que debes de saber sobre las pensiones de noviembre | Reuters

El pago de noviembre de la Pensión IMSS 2026 genera dudas entre los jubilados, principalmente porque coincide con el periodo en el que se entrega el aguinaldo a quienes tienen derecho a esta prestación. Para este mes, el calendario contempla el depósito de la mensualidad el lunes 2 de noviembre de 2026.

La fecha representa un ajuste respecto al día habitual porque el 1 de noviembre cae en domingo. El IMSS establece que las pensiones se cobran el primer día hábil de cada mes.

Además, no todos los pensionados recibirán aguinaldo. El IMSS señala que esta prestación corresponde a quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, conocida como Ley 73.

¿Cuándo cae el pago de la pensión del IMSS de noviembre de 2026? Fecha exacta

La pensión IMSS correspondiente a noviembre de 2026 está programada para el lunes 2 de noviembre. La fecha coincide con el primer día hábil del mes después de que el 1 de noviembre cae en domingo.

Es importante distinguir entre la fecha de depósito y la operación de las sucursales bancarias. El 2 de noviembre está contemplado como día inhábil para la atención en sucursales bancarias, pero eso no significa necesariamente que los depósitos electrónicos no puedan estar disponibles. Por ello, los pensionados pueden revisar su cuenta mediante la aplicación, banca electrónica o cajeros automáticos.

No existe, hasta el momento, una confirmación oficial del IMSS que haya recorrido el depósito al martes 3 de noviembre. La información disponible apunta al lunes 2 como fecha de la mensualidad.

Aguinaldo 2026: ¿Qué pensionados reciben esta prestación y cuánto?

El aguinaldo del IMSS corresponde a los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973. El propio Instituto establece que esta prestación se entrega durante noviembre.

El monto equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin considerar las cantidades correspondientes a asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

En cambio, las pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez otorgadas bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente no reciben este aguinaldo. El IMSS identifica como Ley 73 a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

En el caso de los extrabajadores jubilados del propio IMSS, las condiciones pueden ser distintas debido al régimen de jubilaciones y pensiones aplicable, por lo que el monto debe consultarse de acuerdo con su situación particular.

¿Cómo checar el pago de la pensión IMSS 2026?

Los pensionados pueden comprobar si el depósito ya está disponible mediante diferentes opciones:

Aplicación del banco: consultar el saldo y los movimientos de la cuenta donde reciben la pensión.

Cajero automático: revisar el saldo con la tarjeta bancaria.

Banca por internet: ingresar al portal de la institución financiera.

Tarjetón Digital: los jubilados y pensionados del propio IMSS pueden consultar el desglose de percepciones, deducciones y monto líquido.

Atención telefónica: para dudas sobre la pensión, el IMSS mantiene el número 800 623 2323, opción 3, correspondiente a pensionados.

El IMSS también recomienda tomar precauciones al retirar dinero en efectivo y, cuando sea posible, utilizar la tarjeta bancaria para realizar compras o pagos. De esta manera, los pensionados pueden disponer de sus recursos sin necesidad de acudir inmediatamente a una sucursal bancaria.

En resumen: la mensualidad de noviembre de la Pensión IMSS está programada para el lunes 2 de noviembre de 2026 y el aguinaldo corresponde a los pensionados que cumplen las condiciones de la Ley 73. El Instituto señala que esta prestación se paga durante noviembre y equivale a una mensualidad de la pensión para quienes tienen derecho a ella.