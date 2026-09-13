Pensión Bienestar 2026: ¿Quiénes reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 14 al 18 de septiembre y qué días se cancela?

Los adultos mayores recibirán 6 mil 400 pesos según la inicial de su apellido, con una fecha sin pagos

Los pagos se realizan bimestralmente | @bienestarmx

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continuará con sus pagos durante la semana del 14 al 18 de septiembre de 2026, aunque el calendario oficial contempla una pausa debido a las celebraciones por la Independencia de México. Los depósitos corresponden al bimestre septiembre-octubre y se realizan de forma escalonada tomando como referencia la primera letra del primer apellido de cada derechohabiente.

Para este periodo, los adultos mayores reciben 6 mil 400 pesos bimestrales directamente en su Tarjeta del Bienestar. Entre el lunes 14 y el viernes 18 de septiembre será el turno de quienes tengan apellidos que comiencen con las letras M, N, Ñ, O, P y Q, aunque no habrá dispersión durante uno de los días de la semana.

Pensión Bienestar 2026 se cancela: ¿Qué días no habrá depósitos esta semana?

La Pensión Bienestar no se cancela ni se suspende de manera definitiva. Lo que establece el calendario publicado por los Programas para el Bienestar es una pausa en los depósitos el miércoles 16 de septiembre de 2026.

El calendario marca pagos para la letra M el lunes 14 y martes 15; posteriormente no aparece ninguna letra programada para el miércoles 16 de septiembre, y las transferencias se reanudan el jueves 17 con los apellidos que comienzan con N, Ñ y O.

La pausa coincide con el 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, considerado día de descanso obligatorio en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo incluye expresamente esta fecha dentro de los descansos obligatorios de 2026.

Por lo tanto, durante la semana del 14 al 18 de septiembre el único día hábil sin depósitos contemplado en el calendario es el miércoles 16. Esto no afecta a las personas que ya recibieron su dinero anteriormente: el recurso permanece disponible en su cuenta y no es obligatorio retirarlo el mismo día del depósito.

¿Quiénes reciben el pago de la Pensión Bienestar del 14 al 18 de septiembre? Letra por letra

La Secretaría de Bienestar distribuye los depósitos conforme a la inicial del primer apellido, una medida utilizada para ordenar la dispersión de recursos a millones de derechohabientes en todo el país.

Para quienes forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el monto correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 es de 6 mil 400 pesos. El calendario de esta semana queda de la siguiente manera:

Lunes 14 de septiembre: letra M

Martes 15 de septiembre: letra M

Miércoles 16 de septiembre: no hay depósitos programados

Jueves 17 de septiembre: letras N, Ñ y O

Viernes 18 de septiembre: letras P y Q

De esta forma, quienes tengan un primer apellido que empiece con M serán los primeros en cobrar durante esta semana. La dispersión para esta letra está contemplada durante dos jornadas, lunes y martes.

Después de la pausa del 16 de septiembre, Bienestar retomará los pagos el jueves 17 para N, Ñ y O, mientras que el viernes 18 corresponderá a P y Q.

Es importante aclarar que el mismo calendario de dispersión también contempla otros programas, entre ellos Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad Permanente y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, aunque cada uno tiene un monto distinto. Los 6 mil 400 pesos corresponden específicamente a la Pensión para Adultos Mayores.

Pensión Bienestar 2026: calendario de pagos restantes para el bimestre septiembre-octubre

La dispersión del bimestre septiembre-octubre de 2026 comenzó el martes 1 de septiembre y terminará el viernes 25 de septiembre. Una vez concluida la semana de las fiestas patrias, todavía quedarán pendientes los derechohabientes cuyos apellidos comienzan con las letras de la R a la Z.

El calendario restante de pagos es el siguiente:

Lunes 14 de septiembre: M

Martes 15 de septiembre: M

Miércoles 16 de septiembre: sin depósitos

Jueves 17 de septiembre: N, Ñ y O

Viernes 18 de septiembre: P y Q

Lunes 21 de septiembre: R

Martes 22 de septiembre: R

Miércoles 23 de septiembre: S

Jueves 24 de septiembre: T, U y V

Viernes 25 de septiembre: W, X, Y y Z

El viernes 25 de septiembre concluirá oficialmente la dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre. A partir de la fecha asignada, los derechohabientes pueden utilizar el dinero directamente con la Tarjeta del Bienestar, pagar en establecimientos que acepten tarjeta o retirarlo posteriormente.

Además, no es necesario acudir a una sucursal bancaria exactamente el día indicado en el calendario. El Gobierno de México señala que, una vez depositado, el recurso permanece en la cuenta del beneficiario y puede utilizarse o retirarse después.

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