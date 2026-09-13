BTS al cine con sus conciertos por Sudamérica: fecha, horario, salas y preventa

El grupo surcoreano llevará su gira mundial a la pantalla grande con funciones especiales para sus seguidores en México

El momento cumbre que todos esperaban | YURI CORTEZ / AFP

El fenómeno musical de BTS continúa generando una gran expectativa entre sus fanáticos y fanáticas en México. Ahora, la agrupación surcoreana llegará a las salas de cine del país con la proyección de los conciertos de su gira BTS World Tour ‘Arirang’ por Sudamérica.

Tanto Cinépolis como Cinemex tendrán en sus diferentes complejos la transmisión del espectáculo que se realizará en las ciudades de Buenos Aires, Argentina, y Sao Paulo, Brasil.

Este evento permitirá que los seguidores mexicanos puedan disfrutar de la presentación de los artistas de Corea del Sur en la pantalla grande. Los conciertos se llevarán a cabo a finales de octubre, por lo que las funciones en los cines estarán disponibles durante esas mismas fechas.

¿Cuándo es el estreno en cines de los conciertos de BTS por Sudamérica?

Hasta el momento, se conocen cuatro fechas en las que serán proyectados los conciertos de BTS realizados en Sudamérica. Las presentaciones en Buenos Aires se llevarán a cabo el sábado 24 y domingo 25 de octubre. Por su parte, las funciones correspondientes al concierto en Sao Paulo, Brasil, serán el viernes 30 y sábado 31 de octubre.

Aunque todavía no se han confirmado los horarios específicos de las funciones en México, se espera que las proyecciones se realicen durante la tarde y noche, tomando como referencia las fechas de los conciertos originales.

BTS: ¿Dónde comprar boletos para la proyección de sus conciertos en el cine? Preventa, salas y precios

Cinemex y Cinépolis dieron a conocer, a través de sus respectivas cuentas oficiales de Instagram, las fechas de las proyecciones, aunque todavía no han revelado los horarios de las funciones.

Cinemex anunció que su preventa comenzará el miércoles 17 de septiembre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México. Por su parte, Cinépolis todavía no cuenta con una fecha oficial para la venta de boletos, pero invitó a sus seguidores a mantenerse atentos a sus redes sociales para conocer más detalles.

Los precios de las últimas proyecciones de conciertos de BTS en la pantalla grande estuvieron entre los 280 y 330 pesos mexicanos, por lo que se espera que las entradas para este nuevo evento mantengan un rango similar.

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