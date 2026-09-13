Memo Ochoa asiste a concierto de Cristian Castro y le dedica una canción: el exarquero así respondió el gesto

El cantante mexicano reconoció la trayectoria del histórico guardameta frente al público de Las Vegas y provocó una ovación para el seis veces mundialista

Ochoa se deja querer por el público de Cristian Castro | IG: yosoy8a

Guillermo Ochoa cambió por una noche los estadios por la música y estuvo presente en uno de los conciertos de Cristian Castro en Las Vegas, donde protagonizó un momento que llamó la atención de los asistentes. El cantante mexicano identificó al exguardameta entre el público y decidió hacerle un reconocimiento en plena presentación.

El encuentro incluyó palabras de Cristian Castro para el exseleccionado mexicano, una ovación de los asistentes y hasta una canción dedicada especialmente a Ochoa. Después del espectáculo, el exfutbolista respondió al gesto a través de sus redes sociales, donde agradeció el trato recibido y compartió algunas imágenes de la noche.

Así fue el increíble momento entre Memo Ochoa y Cristian Castro, en Las Vegas

Todo ocurrió durante una presentación de Cristian Castro en Las Vegas. Al notar que Memo Ochoa se encontraba entre los asistentes, el intérprete hizo una pausa para dirigirse al exarquero mexicano y reconocer públicamente su trayectoria.

“Realmente me conmueve mucho, todo tu pueblo estamos de pie hacia ti”, expresó Cristian desde el escenario. Sus palabras provocaron la reacción del público, que comenzó a ovacionar a Ochoa mientras el exjugador correspondía al reconocimiento desde su lugar.

El cantante también mostró su sorpresa por tener al exseleccionado mexicano en su concierto y agradeció su presencia frente a los asistentes. “No puedo creer que hayas venido a mi show. Muchísimas gracias, Guillermo”, añadió antes de continuar con la presentación.

El momento no terminó con las palabras. Cristian Castro llevó el homenaje a la música y eligió uno de los temas que forman parte de su trayectoria para dedicárselo directamente al exportero.

¿Qué canción le dedicó Cristian Castro a Memo Ochoa durante su concierto en Las Vegas?

La canción elegida fue “Nunca voy a olvidarte”, uno de los temas identificados con la carrera de Cristian Castro. El intérprete se la dedicó a Guillermo Ochoa después de reconocer su presencia y dirigirle unas palabras frente al público.

La elección del tema dio otro significado al momento, pues ocurrió después del reconocimiento a la trayectoria del exarquero de la Selección Mexicana, quien durante más de dos décadas estuvo ligado al Tricolor y participó en seis ediciones de la Copa del Mundo.

“Nunca voy a olvidarte” formó parte así de una noche en la que el fútbol y la música coincidieron en Las Vegas, con Ochoa como uno de los invitados que recibieron una mención especial por parte del cantante durante el espectáculo.

¿Cómo respondió Memo Ochoa al gesto de Cristian Castro?

Horas después del concierto, Ochoa utilizó su cuenta de Instagram para agradecer públicamente a Cristian Castro y compartir fotografías del encuentro. El exguardameta destacó especialmente las canciones y recuerdos que formaron parte de la presentación.

“Una de esas noches que te hacen cantar, recordar y disfrutar de principio a fin. Tantos años, tantas canciones y tantos momentos que forman parte de nuestras vidas”, escribió Ochoa.

El exseleccionado mexicano también agradeció “el detalle”, las “bonitas palabras” y “el cariño de siempre” que recibió por parte del intérprete. Además, reconoció la trayectoria de Cristian Castro y resumió lo ocurrido durante la presentación con una frase: “Las Vegas… noche mágica”.

El encuentro se produjo durante la nueva etapa de Guillermo Ochoa después de poner fin a su carrera como futbolista profesional tras el Mundial de 2026. Mientras tanto, Cristian Castro continúa con su agenda de conciertos, en la que mantiene presentaciones programadas tanto en México como en Estados Unidos.

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