Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco en vivo: transmisión Juego 5 de la Serie del Rey, Liga Mexicana de Béisbol 2026

La final de la LMB se despide esta noche del Estadio Centenario 27 de Febrero, donde la balanza se definirá hacia un lado

La Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol continúa este domingo 13 de septiembre con el Juego 5 entre los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco, un duelo que se disputará en el Estadio Centenario 27 de Febrero con la pelea por el campeonato completamente abierta.

Después de cuatro encuentros, la rivalidad se mantiene igualada con dos victorias por bando, por lo que ambas novenas buscarán tomar ventaja en un partido que puede marcar el rumbo de la definición del nuevo campeón de la LMB.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco hoy 13 de septiembre?

El Juego 5 de la Serie del Rey 2026 está programado para este domingo 13 de septiembre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Centenario 27 de Febrero será el escenario donde Toros de Tijuana y Olmecas de Tabasco buscarán dar un paso importante rumbo al título de la Liga Mexicana de Béisbol.

Serie del Rey 2026: ¿Dónde ver en vivo el Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol?

Si no te quieres perder ningún detalle del enfrentamiento entre Toros y Olmecas, podrás seguir la transmisión en vivo del Juego 5 de la Serie del Rey 2026 a través de la multiplataforma de Claro Sports. La cobertura contará con todos los detalles del partido, desde el lanzamiento inicial hasta las acciones más importantes del duelo por el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol.

¿Cómo va la Serie del Rey de la LMB 2026?

La Serie del Rey 2026 llega al Juego 5 con la rivalidad empatada 2-2. Con este panorama, está garantizado que la serie regresará a Tijuana para definir al nuevo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol. Toros y Olmecas mantienen abierta una batalla que tendrá su siguiente capítulo este domingo en Villahermosa.

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