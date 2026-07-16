Atlanta se convirtió en una sucursal de Buenos Aires tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra

La figura de Lionel Messi volvió a concentrar buena parte de los cánticos y las camisetas de la fanaticada argentina

Atlanta dejó de parecer una ciudad estadounidense durante varias horas y se convirtió en una extensión de Buenos Aires. Nuestro enviado especial, Alejandro Orvañanos experimentó de primera mano cómo los aficionados de Argentina llenaron calles, plazas y zonas cercanas al Atlanta Stadium después de la victoria 2-1 sobre Inglaterra, resultado que clasificó a la Albiceleste a la final del Mundial 2026. Las camisetas albicelestes, las banderas, los tambores y los cánticos acompañaron una celebración que comenzó dentro del estadio y continuó en distintos puntos de la ciudad.

El ambiente también se extendió al FIFA Fan Festival de Centennial Olympic Park y a Underground Atlanta, donde numerosos aficionados observaron la semifinal en pantallas. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron sectores llenos de seguidores argentinos, que pasaron de la preocupación a la euforia durante los minutos finales. El segundo gol provocó abrazos, saltos y celebraciones antes de que el silbatazo confirmara el boleto a la final.

Dentro del estadio, Argentina tuvo que atravesar uno de los momentos más complicados de su campaña. Inglaterra abrió el marcador por medio de Anthony Gordon al minuto 55 y protegió la ventaja durante buena parte del complemento. La Albiceleste reaccionó en el cierre: Enzo Fernández igualó al 85 y Lautaro Martínez completó la remontada en tiempo agregado, después de una asistencia de Messi.

El 2-1 desató una celebración que permaneció durante más de media hora en las tribunas, mientras el plantel argentino se acercó a agradecer el respaldo de sus aficionados. Del otro lado, los seguidores ingleses comenzaron a retirarse y el ruido albiceleste dominó el escenario que albergó el último partido del Mundial 2026 en Atlanta.

Al salir del inmueble, la fiesta encontró continuidad en las inmediaciones del estadio. Los hinchas cantaron, agitaron banderas y ocuparon diferentes puntos del centro de Atlanta, una escena que recordó las celebraciones en el Obelisco de Buenos Aires. El festejo también se registró en Centennial Park y Underground Atlanta, espacios que habían recibido aficionados durante toda la jornada mundialista.

La figura de Messi volvió a concentrar buena parte de los cánticos y las camisetas. A sus 39 años, el capitán participó en las acciones de los dos goles de la remontada y alcanzó otra final después del campeonato obtenido en Qatar 2022. Para muchos aficionados, el recorrido por Atlanta representó la oportunidad de acompañarlo en el que podría ser su último Mundial.

La victoria tuvo una carga especial por la historia futbolística entre Argentina e Inglaterra. El cruce recordó el triunfo argentino por 2-1 en los cuartos de final de México 1986, partido marcado por los dos goles de Maradona. Cuatro décadas después, el marcador volvió a favorecer a la Albiceleste y alimentó los festejos tanto en Atlanta como en diferentes ciudades argentinas.

Atlanta terminó su participación como sede mundialista con una imagen dominada por el celeste y blanco. Argentina viajará ahora a Nueva Jersey para enfrentar a España en la final del domingo 19 de julio, con la posibilidad de conseguir el primer bicampeonato desde Brasil en 1962.

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