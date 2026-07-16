Tercer lugar Mundial 2026: Francia, a un partido de lograr el primer ‘1-2-3’ en Mundiales

Francia enfrentará a Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026 y puede completar una secuencia inédita: campeón en 2018, subcampeón en 2022 y tercero en este Mundial de FIFA

Francia va por un registro inédito | Reuters

Francia quedó fuera de la pelea por el título del Mundial 2026, pero todavía tiene la posibilidad de cerrar el torneo con un registro sin precedentes. Si derrota a Inglaterra en el partido por el tercer lugar, la selección francesa habrá terminado primera, segunda y tercera en tres Copas del Mundo consecutivas.

La secuencia comenzó en Rusia 2018, cuando Francia venció 4-2 a Croacia y levantó su segunda Copa del Mundo. Cuatro años después, Les Bleus terminaron como subcampeones en Qatar 2022, tras perder ante Argentina en una final que se resolvió mediante una tanda de penaltis.

En la edición de 2026, el conjunto francés aspiraba a disputar su tercera final consecutiva, pero España lo derrotó 2-0 en semifinales. Ese resultado envió a Francia al duelo por el tercer puesto, donde tendrá como rival a una Inglaterra que cayó 2-1 frente a Argentina.

El encuentro también representa la última oportunidad para que ambos equipos terminen el torneo con una victoria. Francia busca completar una cadena histórica de podios, mientras que Inglaterra intentará conseguir el primer tercer lugar de su historia, después de perder sus dos partidos anteriores por la medalla de bronce.

Francia vs Inglaterra: ¿Cuándo se juega el partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

El partido entre Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026 se disputará el sábado 18 de julio, a las 15:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Miami Stadium, nombre utilizado durante el torneo para el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida.

Será el partido número 103 del campeonato y se realizará un día antes de la final entre España y Argentina, programada para el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. Francia llegó a este compromiso después de perder ante España, mientras que Inglaterra lo hará tras la remontada sufrida frente a Argentina en Atlanta.

¿Por qué Francia haría el ‘1-2-3’ en Mundiales de ganar el tercer lugar en este 2026?

El denominado ‘1-2-3’ hace referencia a las posiciones ocupadas por Francia en las últimas tres ediciones. Fue campeona en Rusia 2018, subcampeona en Qatar 2022 y podría terminar tercera en el Mundial 2026, siempre que supere a Inglaterra en Miami.

La revisión de los podios de las 22 ediciones anteriores muestra que ninguna selección ha enlazado esas tres posiciones en ese orden durante tres Mundiales consecutivos. Alemania Federal estuvo en el podio en 1966, 1970 y 1974, pero su secuencia fue segundo, tercero y primero. Francia, por lo tanto, sería la primera en registrar de manera consecutiva el primer, segundo y tercer lugar. Esta conclusión se obtiene al comparar los podios históricos de cada torneo.

La selección francesa también ampliaría una etapa de regularidad que comenzó antes de Rusia. En las últimas ocho Copas del Mundo disputadas antes de 2026, Francia fue campeona en 1998 y 2018, subcampeona en 2006 y 2022, y alcanzó los cuartos de final en 2014. Un triunfo ante Inglaterra le daría su tercer podio consecutivo y el quinto desde 1998.

¿Cuántas veces jugó Francia el partido por el tercer lugar de un Mundial y cómo le fue?

Francia ha disputado tres partidos por el tercer lugar antes del Mundial 2026, con un balance de dos victorias y una derrota. Su primera aparición ocurrió en Suecia 1958, cuando venció 6-3 a Alemania Federal en Gotemburgo. Just Fontaine anotó cuatro goles y cerró aquel torneo con 13, marca que permanece como récord de anotaciones en una sola edición.

La segunda participación llegó en España 1982. Después de quedar eliminada por Alemania Federal en semifinales, Francia perdió 3-2 frente a Polonia en Alicante y concluyó en el cuarto puesto. Ese resultado es su única derrota en esta clase de encuentros.

Cuatro años después, en México 1986, los franceses volvieron a disputar el partido por el bronce. Francia derrotó 4-2 a Bélgica después de tiempo extra en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. La edición de 2026 será, por tanto, su cuarta aparición en un duelo por el tercer lugar y la primera en 40 años.

¿Cómo le fue a Inglaterra en partidos por tercer lugar en Mundiales?

Inglaterra ha jugado dos veces por el tercer puesto y perdió ambas. Su primera oportunidad se presentó en Italia 1990, cuando cayó 2-1 ante la selección anfitriona en el Estadio San Nicola de Bari. David Platt marcó el gol inglés, pero Italia se quedó con la tercera posición.

Los Tres Leones regresaron a este encuentro en Rusia 2018 después de perder la semifinal contra Croacia. Bélgica se impuso 2-0 con anotaciones de Thomas Meunier y Eden Hazard, por lo que Inglaterra repitió el cuarto lugar obtenido 28 años antes. El equipo inglés igualó su mejor posición desde el título conseguido como local en 1966.

El partido de Miami será la tercera oportunidad de Inglaterra para subir al último escalón del podio. Francia busca completar una secuencia inédita de primero, segundo y tercero, mientras que Inglaterra tratará de conseguir el primer bronce mundialista de su historia. Para ambos, el encuentro será la posibilidad de convertir la eliminación en semifinales en un cierre con victoria.

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