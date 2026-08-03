Vozinha desata la locura entre los aficionados de Colo Colo en su llegada a Chile

La figura de Cabo Verde en la pasada Copa del Mundo 2026 aún no tiene fecha para debutar con el Cacique de Fernando Ortiz

Vozinha ya se encuentra en Chile para presentarse con Colo Colo | @ColoColo

Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, llegó a Santiago de Chile para concretar su incorporación a Colo Colo y provocó una recepción multitudinaria en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Cientos de seguidores del conjunto albo se reunieron en la terminal para darle la bienvenida al portero de Cabo Verde, una de las figuras del Mundial 2026.

El guardameta arribó desde Madrid alrededor de las 21:03 horas locales, después de que su viaje fuera aplazado en dos ocasiones por retrasos en la tramitación de su visado de trabajo y algunos asuntos personales pendientes. Los aficionados esperaron durante varias horas y respondieron con cánticos, banderas y muestras de apoyo cuando el jugador apareció en la zona de salida.

Entre los seguidores destacó una bandera de Cabo Verde que fue levantada al paso del futbolista, mientras los asistentes coreaban su nombre y entonaban canciones relacionadas con Colo Colo. La presencia del arquero también generó una amplia cobertura de los medios chilenos que acudieron al aeropuerto para registrar sus primeras palabras.

“Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme”, declaró Vozinha a EFE después de encontrarse con la afición que se dio cita para recibirlo en territorio chileno.

Vozinha ya está en Chile 🇨🇱



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Vozinha is already in Chile 🇨🇱



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A Vozinha já está no Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/xKOM2xwcKc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

El portero de 40 años se someterá este lunes a los exámenes médicos correspondientes en la Clínica Meds. Después de completar las pruebas, firmará un contrato inicial por seis meses con la posibilidad de extender el vínculo durante otros 12 meses para la temporada 2027.

Vozinha llegará como jugador libre después de finalizar su etapa con el Chaves, equipo de la segunda división de Portugal. El martes tendrá previsto realizar su primer entrenamiento bajo las órdenes del argentino Fernando Ortiz y posteriormente será presentado de manera oficial en el Estadio Monumental.

Su actuación en el Mundial 2026 elevó su reconocimiento internacional, especialmente por sus intervenciones en el empate sin goles ante España y en la derrota 3-2 frente a Argentina durante la prórroga de los dieciseisavos de final. Además, fue incluido en el once ideal del torneo a partir de la votación de los aficionados.

Colo Colo también consiguió que el arquero pueda portar el nombre de “Vozinha” en su camiseta. Para hacerlo posible, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional modificó de forma extraordinaria el reglamento que impedía utilizar apodos en las indumentarias del campeonato chileno.

El equipo albo viene de vencer 4-3 a Everton y su próximo compromiso será como visitante frente a Unión La Calera. Mientras se define la fecha de su debut, Vozinha ya dejó su primera imagen como nuevo referente de Colo Colo al desatar la emoción de los aficionados que esperaron su llegada a Chile.

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