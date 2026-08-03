Guillermo Almada reconoce fallas del América pese al triunfo ante Santos

El técnico elogió la intensidad mostrada en el segundo tiempo y destacó el desempeño de jóvenes como Alejandro “Coco” Cárdenas al entrar de cambio

Guillermo Almada reconoció que América tuvo un tramo de dificultades durante la victoria 3-0 sobre Santos Laguna en la jornada 3 del Apertura 2026. El entrenador explicó que su equipo inició con control, pero después permitió que el rival generara opciones que obligaron a Rodolfo Cota a intervenir antes del descanso.

“Hubo un lapso que no jugamos bien, esa es la realidad”, señaló Almada. El técnico agregó que durante el entretiempo realizó ajustes para corregir la manera de defender y mejorar el manejo del balón. “Me gustó mucho más el segundo tiempo, fue más completo, defendimos bien, tuvimos mayor intensidad y mayor precisión en el juego”, afirmó.

Sobre la falta de festejo después de los goles, el uruguayo explicó que su atención permanece en el desarrollo del partido y en los movimientos que todavía deben ajustarse. “Estoy más preocupado por corregir ciertas circunstancias que no hacemos bien dentro de la cancha. La realidad es que lo disfruto poco”, comentó. Almada señaló que busca mantener a sus jugadores concentrados para que continúen con el mismo ritmo después de tomar ventaja.

El entrenador también destacó la participación de los jóvenes, entre ellos Alejandro “Coco” Cárdenas, autor del tercer gol, y Diego Arriaga. “Esto se trata del rendimiento. Si están mejor que jugadores de trayectoria, la idea es darles minutos”, declaró. El uruguayo aseguró que ambos se ganaron la oportunidad durante los entrenamientos y añadió que Cárdenas, quien llegó procedente de categorías de ascenso, puede aportar tanto en el presente como en los próximos torneos.

De cara a la Leagues Cup, el técnico sostuvo que América afrontará el torneo con el objetivo de competir por el título. “América tiene que apuntar a cualquier torneo que juegue. Vamos a poner todo lo mejor que tengamos en busca del resultado”, indicó. Almada reconoció que los equipos de la MLS tendrán la misma intención, pero afirmó que el plantel viajará con la expectativa de entregar resultados a su afición.

Miguel Pinto considera que Santos generó opciones para otro resultado

Miguel Pinto, auxiliar técnico de Santos, afirmó que el marcador no reflejó por completo lo ocurrido durante el encuentro. “Estamos perdiendo muchas oportunidades de gol y hoy fue un claro ejemplo. El equipo que generó más fue Santos”, señaló. También admitió que el segundo tanto del América afectó la respuesta del conjunto lagunero y recordó que algunos jugadores todavía buscan continuidad después de superar lesiones.

El integrante del cuerpo técnico reconoció que existe frustración dentro del plantel, aunque aseguró que los futbolistas mantienen la disposición para corregir. “Estamos dañados, pero podemos hacer mucho más. Durante la semana el equipo quiere cambiar esto”, expresó. Pinto sostuvo que el inicio del segundo tiempo dejó señales sobre la capacidad de reacción y confió en que Santos podrá modificar su rumbo durante las siguientes jornadas.

TE PUEDE INTERESAR: