¿Cómo quedaron los colombianos este domingo 2 de agosto en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Colombia conquistó título centroamericanos en el ciclismo de ruta, gimnasia artística y lucha grecorromana el domingo 2 de agosto de 2026.

Colombia en los Juegos Centroamericanos | Comité Olímpico Colombiano

No fue la mejor jornada para la delegación de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. A falta de seis días para que culminen las justas, el combinado amarillo, azul y rojo sumó pocas preseas en búsqueda de recortar la distancia que tiene con México.

El ciclismo de ruta, la gimnasia artística y la lucha fueron los deportes que entregaron más alegrías al territorio colombiano en este nuevo día de competencias. Colombia comienza el mes de agosto con un total de 162 medallas distribuidas en 55 preseas de oro, 65 de plata y 42de bronce. Resultados que la ubican en la segunda casilla del medallero general.

Resultados de los colombianos hoy domingo 2 de agosto en Santo Domingo 2026

Medallas de oro para Colombia

La primera presea dorada del día para Colombia llegó gracias a Nicolás Gómez. El colombiano de 26 años cruzó la meta cuando el reloj marcaba 3:47:59 y su máximo perseguidor, el costarricense Joseph Ramírez tuvo un segundo de diferencia. Con este metal, los ciclistas colombianos se hicieron dominadores absolutos del ciclismo de ruta.

Más tarde, la gimnasia artística haría lo suyo. El equipo masculino conformado por Ángel Barajas, Camilo Vera, Thomas Mejía, Darío Zabala y Jorman Álvarez se coronó campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Luego, la jornada de oro cerraría con Jaír Cuero y su triunfo en los 77 kilógramos de la lucha grecorromana. El atleta de 33 años derrotó al venezolano Lui Medinas para hacerse con el primer lugar.

Medallas de plata para Colombia

Muy temprano en la mañana se dio una imagen más que emotiva. Éider Arevalo conquistó la medalla de plata en la media maratón marcha y antes de llegar a la meta ondeó la bandera de Colombia para celebrar su actuación. Junto a el, Carlos González en la lucha grecorromana conquistó la presea dorada en la categoría de los 67 kilógramos.

Hablando de los clavados, Daniela Zapata se quedó con el metal plateado en la prueba de tres metros trampolín con un total de 318.15 puntos de calificación.

Medallas de bronce para Colombia

El tercer lugar de los podios de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tuvieron presencia ‘tricolor’. Alejandro Solarte y Sebastián Villa se hicieron con el último lugar del podio en la prueba de plataforma sincronizada masculina de los clavados. Adicionalmente, Sebastián Sánchez le dio la primera medalla a Colombia en el tiro deportivo. El colombiano de 27 años se adjudicó el tercer lugar en la modalidad de pistola 10 metros aire.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

Las máximas alegrías colombianos vinieron por parte del ciclismo de ruta, la gimnasia artística y la lucha grecorromana. Nicolás Gómez se coronó campeón de la prueba individual del ciclismo de ruta. Mientras que, el equipo masculino de gimnasia artística liderado por Ángel Barajas también celebró su primer lugar. Por último, Jaír Cuero le dio la primera victoria absoluta a Colombia en la lucha grecorromana.

Así las cosas, los atletas colombianos acumularon un total de 10 medallas en el día 9 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Tres preseas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, fue el saldo de los ‘cafeteros’ para quedar instalados en la segunda posición del medallero general.

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports se establece como la mejor opción para seguir todas las acciones de los Juegos Centroamericanos 2026. Este medio brinda una cobertura multiplataforma en sus canales de televisión, plataforma digital y canal de YouTube. Por otro lado, el canal oficial de la competición Centro Caribe Sports cuenta con todas las acciones en su canal de YouTube.

Para territorio local, República Dominicana. RTVD (Canal 4) es el canal oficial del evento. En Puerto Rico, la transmisión es mediante Telemundo. Y en territorio norteamericano, este evento continental podrán sintonizarse a través del canal oficial de la competición en sus redes sociales.

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