El América necesita de un empate o ganar para avanzar a la siguiente ronda, por lo que Almada movería sus piezas para enfrentar a Rayados en la vuelta

Brian Rodríguez estaría en el once del América | Imago 7

América y Monterrey vuelven a encontrarse este sábado para definir uno de los boletos a las semifinales del Apertura 2026. Después del empate sin goles en el partido de ida, disputado en el Gigante de Acero, las Águilas tienen la ventaja deportiva y saben que un triunfo o un empate les permitirá mantenerse con vida en la pelea por el título. Del otro lado, Rayados no tiene margen de error: necesita ganar en el Estadio Azteca para evitar la eliminación.

El conjunto de Guillermo Almada llega a este compromiso con la obligación de ofrecer una mejor versión futbolística. En el encuentro de ida, América no logró aprovechar la superioridad numérica que tuvo prácticamente durante todo el partido, luego de la expulsión de Ricardo Chávez apenas al minuto 11. Pese a tener un hombre más, los azulcremas no encontraron la manera de superar a Luis Cárdenas, quien terminó siendo una de las figuras del encuentro.

Una de las principales novedades para este segundo capítulo será la presencia de Brian Rodríguez desde el arranque. El atacante uruguayo apunta a recuperar la titularidad después de haber iniciado en la banca el partido de ida. Su velocidad, capacidad de desborde y desequilibrio individual pueden convertirse en argumentos importantes para un América que necesita mayor profundidad y generación de peligro por los costados. Su presencia también le permitirá a Almada tener una alternativa ofensiva distinta para intentar romper el planteamiento defensivo de Monterrey.

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En el mediocampo, Alan Cervantes y Erick Sánchez serán dos piezas importantes para darle equilibrio y circulación al equipo, mientras que Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez tendrán la responsabilidad de generar desequilibrio en el último tercio. La otra incógnita está en el centro del ataque: Miguel Borja o Henry Martín. El colombiano podría mantenerse como referencia ofensiva, aunque el capitán americanista ya estaría recuperado de las molestias musculares que lo limitaron en el primer encuentro.

Por su parte, Monterrey llega con un escenario complicado. Además de la necesidad de conseguir una victoria, Matías Almeyda tendrá que afrontar el compromiso con ausencias importantes, entre ellas Diego Rossi y Hugo Cuypers, quienes no estarían disponibles por lesión. A esto se suma la suspensión de Ricardo Chávez, expulsado en el partido de ida. Los regiomontanos tendrán que asumir mayores riesgos y buscar una propuesta ofensiva, algo que podría dejar espacios para que América encuentre oportunidades al contragolpe.

La eliminatoria está abierta, pero el panorama favorece a los azulcremas. América terminó mejor ubicado en la clasificación general, por lo que el empate global le basta para avanzar. Rayados, en cambio, está obligado a ganar y tendrá que encontrar la manera de vulnerar a un equipo que, con espacios, puede hacer daño.

Posible alineación del América para el partido de vuelta ante Monterrey

Este sería el once que podría mandar Guillermo Almada para buscar el pase a la siguiente ronda de la Liguilla