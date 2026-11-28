Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Érick Aguirre y Hugo Cuypers no estarán disponibles. Además, Diego Rossi no se encuentra al cien por ciento de sus condiciones físicas

Pineda sería el revulsivo en la alineación de Almeyda | Imago7

Matías Almeyda tendrá que recurrir a toda su experiencia para afrontar el partido más importante desde su llegada a Rayados de Monterrey. El entrenador argentino deberá encontrar la fórmula para vencer al América en el Estadio Azteca y conseguir el boleto a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX, pese a las ausencias de cuatro futbolistas por lesiones y suspensión.

Monterrey está obligado a ganar después de empatar sin goles en el partido de ida de los cuartos de final en el Gigante de Acero, pero las circunstancias obligarán a Almeyda a modificar su alineación e incluso podrían llevarlo a cambiar el sistema táctico que ha trabajado durante el semestre.

El panorama es complicado para el estratega argentino, quien no podrá contar con Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Érick Aguirre y Hugo Cuypers, además de tener a Diego Rossi sin estar al cien por ciento de sus condiciones físicas. Las ausencias afectan prácticamente todas las líneas del equipo, desde la portería hasta el ataque, justo cuando Monterrey necesita conseguir una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el campeonato.

¿Qué bajas tendrá Rayados para enfrentar al América?

El arquero argentino Esteban Andrada quedó descartado para lo que resta de la Liguilla después de ser sometido a una artroscopia para reparar una lesión meniscal en la rodilla derecha.

En la línea defensiva, Monterrey no podrá contar con Ricardo Chávez, quien deberá cumplir un partido de suspensión tras ser expulsado en el encuentro de ida, mientras que Érick Aguirre presenta molestias musculares. La ausencia de ambos futbolistas representa un problema para Almeyda, quien deberá encontrar una alternativa para cubrir el lateral derecho.

En el ataque, la baja más sensible será la del delantero belga Hugo Cuypers, quien sufrió una lesión en el muslo derecho durante el primer capítulo de la eliminatoria frente al América.

A estas cuatro ausencias se suma la situación de Diego Rossi, quien todavía no se encuentra en condiciones óptimas para iniciar el encuentro debido a una molestia en la espalda baja que le impidió disputar el partido de ida.

Orbelín Pineda, la alternativa de Matías Almeyda ante las bajas

Las ausencias de Ricardo Chávez y Érick Aguirre podrían provocar uno de los movimientos tácticos más llamativos de Matías Almeyda durante el Apertura 2026.

El entrenador argentino contempla utilizar a Orbelín Pineda como lateral derecho, una alternativa que le permitiría cubrir una de las principales necesidades defensivas del equipo. El movimiento también obligaría a modificar el mediocampo, donde Óliver Torres y Jorge Rodríguez aparecen como opciones para asumir la responsabilidad de generar equilibrio y distribución del balón.

En el ataque, Roberto de la Rosa tendría la oportunidad de ocupar el lugar de Hugo Cuypers como referente ofensivo, acompañado por futbolistas con capacidad de desequilibrio como Lucas Ocampos, Jesús Corona y Luca Orellano.

¿Cuál será la alineación de Rayados contra América?

Ante las ausencias, Matías Almeyda podría presentar el siguiente once inicial: Luis Cárdenas; Orbelín Pineda, Alonso Aceves, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga; Óliver Torres y Jorge Rodríguez; Luca Orellano, Jesús Corona, Lucas Ocampos y Roberto de la Rosa.

El posible once refleja la necesidad de Almeyda de encontrar soluciones con los elementos disponibles, sin renunciar a la capacidad ofensiva que necesita Monterrey para buscar la victoria en el Estadio Azteca.

¿Qué necesita Monterrey para eliminar al América y avanzar a semifinales?

El panorama para Rayados es claro: ganar o quedar eliminado.

Después del empate sin goles en el Gigante de Acero, Monterrey necesita vencer al América por cualquier marcador para conseguir su clasificación a las semifinales del Apertura 2026.

Las Águilas tienen a su favor la mejor posición en la tabla general, por lo que cualquier empate les otorgaría el boleto a la siguiente ronda.

El escenario obligará a Matías Almeyda a plantear un partido en el que deberá encontrar el equilibrio entre la necesidad de marcar y evitar que América aproveche las modificaciones en la estructura defensiva de Monterrey.

¿Cuándo y dónde juegan América vs. Rayados?

América recibirá a Rayados de Monterrey este sábado 28 de noviembre en el Estadio Azteca, en el encuentro de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX.

Sin su arquero titular, sin sus dos principales alternativas como lateral derecho, sin su goleador y con Diego Rossi lejos de su mejor condición física, Matías Almeyda tendrá que demostrar su capacidad para resolver las adversidades.