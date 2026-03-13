Herediano vs Liberia en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Herediano Liberia, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Herediano y Liberia se enfrentan por la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promerica, en un partido importante para ambos equipos que atraviesan momentos distintos en el campeonato. El Team llega con la intención de defender el liderato del torneo y mantener su fortaleza como local, mientras que los pamperos intentan confirmar la mejoría que han mostrado en las últimas jornadas para seguir escalando posiciones.

Herediano es líder del torneo con 22 puntos, producto de siete triunfos, un empate y tres derrotas. El equipo dirigido por José Giacone viene de caer 2-1 ante Saprissa como visitante, aunque ese resultado no le impidió mantenerse en la cima del campeonato. Ahora buscará volver a la victoria apoyándose en su gran rendimiento como local, condición en la que ha sido casi perfecto, ya que suma cinco triunfos en cinco presentaciones en este Clausura 2026.

Por su parte, Liberia tiene 12 puntos y se ubica en el octavo lugar, producto de tres triunfos, tres empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por José Saturnino Cardozo, que había firmado un buen Torneo Apertura 2025, tuvo un inicio complicado en este año. Sin embargo, en las últimas semanas logró cambiar la dinámica: después de una racha de cuatro derrotas consecutivas, el conjunto pampero sumó un empate y dos victorias en sus últimos tres partidos, resultados que le devolvieron la ilusión de pelear por los puestos altos de la tabla.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Herediano vs Liberia de la jornada 12 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Herediano y Liberia está programado para el sábado 14 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Carlos Alvarado. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Herediano vs Liberia hoy

Ni Herediano ni Liberia cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que José Giacone y José Saturnino Cardozo no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Darry Araya; Sergio Rodríguez, Allan Cruz, Ronaldo Araya, Elías Aguilar, Randall Leal; y Marcel Hernández. DT: José Giacone.

Liberia: Antonny Monreal; Shawn Johnson, José Huerta, Waylon Francis, Yeison Molina, John Ruiz; Sebastián Padilla, Néstor Arévalo, Mauricio Villalobos; Erick Torres y Joaquín Hernández. DT: José Saturnino Cardozo.

Antecedentes y últimos resultados del Herediano vs Liberia en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y Liberia:

25 de enero de 2026 | Liberia 1-0 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de octubre de 2025 | Liberia 1-0 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 31 de agosto de 2025 | Herediano 1-0 Liberia | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 11 de abril de 2024 | Liberia 0-1 Herediano | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 8 de febrero de 2025 | Herediano 2-1 Liberia | Torneo Clausura 2025

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