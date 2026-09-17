Sin el héroe del último triunfo: Chivas afronta el Clásico Nacional con una ausencia clave

El Guadalajara tendrá una baja importante para el duelo ante las Águilas después de la actuación decisiva del último enfrentamiento

La baja que cambia los planes de Chivas para el Clásico Nacional. Imago 7

Chivas llegará al Clásico Nacional ante América sin uno de los protagonistas de su último triunfo frente a las Águilas. El Guadalajara no contará con el futbolista que marcó el gol decisivo en el enfrentamiento más reciente entre ambos equipos, por lo que tendrá que buscar una nueva alternativa para este compromiso del Apertura 2026.

La ausencia representa un cambio dentro de la planificación del Rebaño para un partido que suele definirse por detalles. Chivas buscará mantener el buen momento que le permite llegar con expectativas al duelo ante América, pero deberá hacerlo sin el jugador que fue clave en el resultado del último Clásico Nacional. LEE LA NOTA COMPLETA

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