¡Una noche para la historia! James Rodríguez reaparece en el fútbol colombiano tras casi 19 años

El ’23’ ingresó en El Campín y revolucionó la creación de Atlético Nacional para vencer al Inter de Bogotá.

James Rodríguez vuelve al FPC | Vizzor

Pasaron casi 19 años para que el histórico ’10’ de la Selección Colombia, James Rodríguez, volviera al fútbol colombiano. Ya ha pisado canchas como El Campín y el Metropolitano de Barranquilla con la ‘Tricolor’, pero este regreso fue totalmente diferente. Con la camiseta de Atlético Nacional, el referente cucuteño pisó el gramado para reestrenarse en la liga de su país.

Fue un escenario dramático con final feliz. El ‘Verdolaga’ derrotó 2-3 al Internacional de Bogotá en un duelo rocambolesco por la fecha 13 de la Liga BetPlay. Cuando parecía quedar en tablas el juego, el creativo asistió para el tanto final de Juan Manuel Zapata, el cual le bajó la persiana al partido.

Sobre los minutos finales, con James a la carga, la escuadra de Lucas González lo dio todo para firmar la victoria que daba oxígeno en la tabla de posiciones. El histórico ‘crack’ colombiano entró e hizo sinergia con sus compañeros, creando ocasiones al punto de abrazar el 2-3.

Así fue el regreso de James Rodríguez al FPC

Pasaron 6.885 días para que James volviera. El último partido en Colombia fue el 17 de noviembre de 2007, hace casi 19 años, día en que Envigado ascendió a la máxima categoría del balompié cafetero. Entró a los 58′ por Juan Manuel Rengifo, con la ’23’ en su espalda, llamado a darle picante a la ofensiva de la visita.

⚽🤩 ¡Un día volvió James Rodríguez al FPC!



🟢Estalla El Campín con el ingreso del ídolo colombiano al terreno de juego vistiendo la camiseta ‘verdolaga’.



🙏 ¡Momento histórico en #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/hnl1x3XFXl — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

Se hizo sentir de entrada. Armó la acción de entrada para el segundo gol de los verdes, tirándose al piso para luchar una pelota ante la marca de Dewar Victoria. Tras un rebote en puerta del área, Elías Cabrera tuvo espacio para lanzar un bombazo al fondo.

Tras el 2-2 de Garcés, participó con dos remates que generaron peligro. Uno de ellos, aunque fue incómodo, provocó un atajadón de Wuilker Faríñez en el área rival. El empujón de Rodríguez alcanzó para sellar la victoria, pues tejió la asistencia clave para ganar el partido.

Rodríguez levantó de córner un centro al área que capitalizó Juan Manuel Zapata. A los 90+9′, levantó la bola con precisión para el testarazo del volante, directo responsable para conquistar la victoria en El Campín. Final de alivio para los hinchas ‘Verdolagas’, con reestreno de James en Primera División luego de 20 años.

Te puede interesar: