Lionel Messi protagoniza momento de tensión con Don Garber durante festejo de la Campeones Cup

El argentino se mostró molesto tras una charla con el Comisionado de la MLS y lo confrontó en varias ocasiones

Messi y Don Garber tienen choque durante la Campeones Cup | Captura

La celebración del Inter Miami por la conquista de la Campeones Cup tuvo un momento de tensión antes de la entrega del trofeo. Después de la victoria 2-0 sobre Cruz Azul, las cámaras de la transmisión captaron un intercambio entre Lionel Messi y Don Garber, comisionado de la Major League Soccer.

El conjunto dirigido por Cristian ‘Kily’ González acabó imponiéndose ante el representante de la Liga MX y sumó un nuevo campeonato a su historia. Messi fue protagonista del encuentro al marcar el primer gol y participar en la jugada del segundo tanto.

¿Qué ocurrió entre Messi y Don Garber durante la premiación?

Las imágenes mostraron el momento en el que Garber se acercó a Messi mientras los jugadores del Inter Miami esperaban subir al escenario para recibir las medallas y el trofeo de campeón.

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El delantero argentino reaccionó con movimientos de sus manos para marcar distancia ante el acercamiento del comisionado. En la escena, Messi mantuvo una expresión seria y posteriormente volvió a realizar gestos mientras ambos coincidieron con la mirada.

Las cámaras también captaron un segundo momento en el que el futbolista del Inter Miami se acercó hacia donde se encontraba Garber y ambos tuvieron un nuevo intercambio. En ese instante, Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, se movió para permitir el paso del argentino.

What did Don Garber do to Messi hahahaha pic.twitter.com/uykayLQZc3 — James (@atlutdjames) September 17, 2026

Hasta ese momento, el Inter Miami se encontraba en medio de los festejos por el campeonato conseguido ante Cruz Azul. La situación llamó la atención debido al contraste entre la celebración del equipo y la reacción de Messi durante la ceremonia.

👀 Lionel Messi has some words for MLS commissioner Don Garber.



Messi went over to Garber twice after the Campeones Cup trophy celebration and looked pretty animated while giving Garber an earful.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/lpAsB6iTej — Franco Panizo (@FrancoPanizo) September 17, 2026

Messi levanta otro trofeo con Inter Miami

Después del episodio, Messi se incorporó a la celebración del conjunto de Florida y participó en la entrega del campeonato. El argentino levantó la Campeones Cup, un título que se suma a los conquistados desde su llegada al club.

Durante el partido ante Cruz Azul, el capitán del Inter Miami marcó el primer gol del encuentro con un remate de cabeza y posteriormente asistió a Casemiro para el segundo tanto que definió el marcador. Con este campeonato, Messi continúa ampliando su palmarés con el conjunto estadounidense, mientras Inter Miami suma otro trofeo desde la llegada del argentino en 2023.

Messi también tuvo un acercamiento con Joel Huiqui durante la final

Antes del momento que protagonizó durante la ceremonia de premiación, Lionel Messi tuvo un intercambio con Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, durante el desarrollo de la Campeones Cup.

Las imágenes difundidas por la Liga MX mostraron al capitán del Inter Miami acercándose a la zona técnica del conjunto cementero durante la primera mitad del encuentro disputado en el Nu Stadium. El argentino se dirigió hacia el banquillo rival y mantuvo una breve conversación con el estratega mexicano.

El diálogo ocurrió en un tono tranquilo y formó parte de los momentos que quedaron registrados durante la final, en la que Inter Miami terminó imponiéndose 2-0 ante Cruz Azul para conquistar el campeonato.

El acercamiento entre Messi y Huiqui se dio mientras ambos equipos disputaban el encuentro, previo a la ceremonia en la que el futbolista argentino volvió a ser protagonista tras el nuevo título conseguido con el conjunto de Florida.

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