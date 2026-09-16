Carlos Álvarez, sin miedo a debutar en el Clásico Nacional ante Chivas: “Me motiva mucho”

El refuerzo del América habló en exclusiva con Claro Sports por W Radio sobre su llegada a Coapa y la posibilidad de enfrentar a Chivas

Carlos Álvarez vive sus primeros días como jugador del América y podría tener un escenario especial para su debut: el Clásico Nacional ante Chivas. El mediocampista español aseguró en entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio que la posibilidad de disputar sus primeros minutos frente al Guadalajara no representa presión, sino una motivación para ayudar al equipo.

“No, al revés, me motiva mucho porque creo que puedo aportar cosas y voy a estar preparado por si el míster decide darme la oportunidad de debutar y poder ayudar al equipo, que es lo más importante al final. Que cada uno pongamos nuestro granito para que al final hagamos de todo eso una gran victoria”, explicó el futbolista azulcrema.

Álvarez llegó al América para el Apertura 2026 después de su paso por el fútbol español y explicó que eligió a las Águilas por el proyecto deportivo. “Principalmente porque es un proyectazo y porque vengo al mejor equipo de México, al que más ha ganado y vengo con ganas de ganar títulos y aportar al equipo”, señaló.

El mediapunta también habló sobre el proceso familiar detrás de su decisión de llegar a México. “Tanto la familia como yo lo pensamos mucho y todos estuvimos de acuerdo en que era el sitio ideal para seguir creciendo, el sitio en el que queríamos dar el siguiente paso hacia delante y estamos muy felices todos por la decisión”, comentó. “Es un club tan grande que es muy difícil decirle que no. Creíamos que era el momento de salir y de dar un paso hacia delante. Este club apostó por mí y estoy muy feliz de poder haber llegado a Ciudad de México y en concreto al América”.

Sobre su adaptación a Coapa, el español destacó el recibimiento que tuvo por parte del plantel. “La masa social que tienen es increíble, pero sobre todo con el gran grupo que hay. Cuando sales de casa tienes un poco de dudas, de no saber qué te vas a encontrar en el vestuario, de cómo van a ser los compañeros y la verdad que todos se han portado conmigo magnífico”, expresó.

Carlos Álvarez también habló sobre el peso que tuvo Álvaro Fidalgo en su llegada al América y aclaró que la decisión ya estaba tomada antes de conversar con su compatriota. “La decisión ya estaba tomada que íbamos a venir, he visto por ahí que habían dicho que él me había convencido y no es así, teníamos claro que era el sitio ideal”, explicó. “Pero es verdad que luego cuando ya estaba todo cerrado nos escribimos, hablamos y él, ya con mi decisión tomada, me reafirmó que era un grandísimo lugar para venir, que era un club magnífico, una afición espectacular y que me iba a enamorar de todo lo que rodea este club”.

El futbolista de 23 años, formado en la cantera del Sevilla, llega al América después de jugar con Levante, donde fue pieza importante en el ascenso a LaLiga en 2025. En su carrera suma títulos como la Europa League 2023 con Sevilla y la Segunda División de España con el conjunto granota, además de superar los 200 partidos como profesional.

Respecto a lo que puede aportar al conjunto dirigido por Guillermo Almada, Álvarez destacó sus características ofensivas. “Le puedo aportar al equipo muchos recursos ofensivos, mi último pase puede ser importante para el equipo, puede aportar mucho y sobre todo puedo aportar el ser determinante en acciones ofensivas y crear para mis compañeros, incluso para mí”, afirmó.

El español también habló sobre el ambiente previo al Clásico Nacional y la forma en que se vive la rivalidad. “En el ambiente, se va notando durante la semana. También me lo han explicado muchos compañeros de partidos anteriores, pero vengo también de un sitio donde yo soy, de Sanlúcar, de Sevilla, en el que también los derbis se viven muy fuerte”, señaló.

Carlos Álvarez destaca la exigencia de Guillermo Almada y la calidad del plantel del América

Carlos Álvarez también habló sobre su adaptación al trabajo de Guillermo Almada y la exigencia que ha encontrado desde su llegada al América. El mediocampista español explicó que el estilo del técnico uruguayo busca llevar al equipo a competir por objetivos importantes dentro de la Liga MX.

“Es verdad que es un entrenador muy exigente, pero creo que al final nos está llevando por el buen camino. Estamos demostrando que estamos ahí peleando con todo y queremos aún así dar otro saltito más para poder ser incluso más importantes dentro de la liga”, señaló Álvarez sobre el estratega azulcrema.

El refuerzo americanista también destacó a algunos de sus nuevos compañeros y mencionó a dos futbolistas con los que espera generar una conexión dentro del terreno de juego. “Tanto Brian (Rodríguez) como Zende (Alejandro Zendejas) me han gustado muchísimo. Me parece que son dos futbolistas extraordinarios y espero poder asociarme bien con ellos, que nos entendamos dentro del terreno de juego y que podamos dar muchas alegrías al club”, comentó.

Finalmente sobre su futuro en Coapa, Álvarez explicó que llegó al América con la intención de seguir creciendo en su carrera y buscar títulos con el conjunto azulcrema. “Yo vengo aquí para crecer, para seguir aumentando a nivel de fútbol en mi carrera futbolística y nunca se sabe lo que depara el fútbol, pero la realidad es que estoy en el sitio en el que quería estar. Estoy muy feliz y espero poder conseguir sobre todo títulos, que al final es aquí a lo que vengo”, afirmó.

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