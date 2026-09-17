David Beckham enciende la carrera por el Balón de Oro: “Messi debería ganarlo”

El inglés comparó la candidatura de Messi con otras figuras internacionales y utilizó su Mundial 2026 para defender su postura

Beckham durante el partido ante Cruz Azul | Imago7

David Beckham volvió a colocar a Lionel Messi en el centro de la conversación internacional. El copropietario del Inter Miami habló tras la victoria de su equipo ante Cruz Azul en la Campeones Cup y respaldó al argentino en la carrera por el Balón de Oro 2026 y sostuvo que, pese a la presencia de figuras como Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham, el rendimiento del futbolista de 39 años justifica su candidatura al reconocimiento individual.

La discusión tiene un contexto concreto. Messi forma parte de los 30 nominados al Balón de Oro 2026 y es el único futbolista en activo de la MLS incluido en la lista, después de ganar la MLS Cup 2025 con Inter Miami y alcanzar con Argentina la final del Mundial 2026. La ceremonia en la que se conocerá al ganador está programada para el 26 de octubre en Londres.

Beckham destaca el nivel físico de Messi a los 39 años

Uno de los aspectos que Beckham puso sobre la mesa fue la capacidad de Messi para continuar interviniendo en acciones que exigen potencia física. “Se eleva para ese cabezazo frente a uno de los mejores defensas centrales de toda esta región. ¿Puedes creer que pueda hacer eso a los 39 años?”, declaró el exfutbolista inglés al referirse a una de las jugadas protagonizadas por el argentino.

MÁS INFORMACIÓN: Cruz Azul se topa con Messi y Casemiro para ponerle fin al sueño de la Campeones Cup

La presencia de Messi en Miami todavía genera una reacción particular en Beckham, quien participó directamente en el proyecto que llevó al argentino a la MLS durante 2023. “Todavía no puedo creer que lo tengamos aquí en Miami jugando para nuestro equipo”, señaló el copropietario de la franquicia.

"In my opinion, he should win [the Ballon d'Or]."



David Beckham on Messi. 🤝 pic.twitter.com/oGVTKvlTpo — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2026

Beckham explicó que incluso su rutina dentro del club está marcada por la posibilidad de observar al número 10. “Por eso voy al entrenamiento todos los días a verlo y voy a verlo cada vez que es posible, porque siendo honestos todos queremos ver a Leo jugar para siempre”, agregó sobre el futbolista que permanece como una de las piezas centrales del Inter Miami.

Beckham pide el Balón de Oro para Messi tras el Mundial 2026

El argumento del inglés no se limitó a lo realizado con su club. Beckham también utilizó la actuación de Messi con Argentina durante el Mundial 2026 como uno de los puntos para respaldar su candidatura al Balón de Oro. El delantero terminó la competencia con ocho goles y cuatro asistencias y llevó a la Albiceleste hasta la final, donde España conquistó el título.

“Cuando lo ves hacer cosas como esta noche, cuando lo ves tener la Copa del Mundo que tuvo… no es suerte que esté siendo considerado para el Balón de Oro”, afirmó Beckham. Después reforzó su postura sobre la participación del argentino en el torneo: “De nuevo, no es suerte porque probablemente fue el mejor jugador del torneo”.

El dirigente del Inter Miami insistió en la edad de Messi como parte de su explicación: “Tuvo un año increíble el año pasado. Llegó a ese torneo en la Copa del Mundo y a los 39 años. Impactar una Copa del Mundo y cada partido de la manera en que lo hizo, eso es especial”, declaró.

La lista del Balón de Oro incluye a futbolistas de algunas de las principales ligas europeas. Beckham reconoció la competencia antes de dejar clara su elección: “Tienes a grandes jugadores ahí como Harry Kane, Kylian, Jude Bellingham y otros jugadores”. Kane, Mbappé y Bellingham aparecen efectivamente entre los 30 candidatos anunciados para la edición 2026.

Sin embargo, el exjugador del Manchester United y Real Madrid llevó su postura un paso más allá. “No hay nadie a los 39 años que esté haciendo eso y haciéndolo a ese nivel. Así que merece ser considerado para el Balón de Oro y, en mi opinión, debería ganarlo”, aseguró Beckham, entrando directamente en un debate que también incluye a nombres como Rodri, Erling Haaland, Lamine Yamal y Vinícius Jr.

Te puede interesar: