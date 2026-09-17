Jugando Claro, en vivo: Post Campeones Cup Inter Miami vs Cruz Azul | 16 de septiembre

Jugando Claro analiza la derrota de Cruz Azul ante Messi, el debut de La Hormiga y las bajas del Tri

Jugando Claro llega con una nueva emisión para analizar los temas que marcaron la actualidad del fútbol nacional e internacional. El programa de Claro Sports pondrá sobre la mesa la derrota de Cruz Azul ante Inter Miami en la Campeones Cup, el presente del América, el momento de Armando “La Hormiga” González y las bajas de la Selección Mexicana.

Uno de los temas principales será lo ocurrido en la Campeones Cup, donde Cruz Azul se quedó sin el título después de caer ante Inter Miami en un partido que tuvo como protagonista a Lionel Messi. El argentino apareció nuevamente en un momento clave y marcó la diferencia ante la Máquina.

La mesa de análisis revisará el funcionamiento del equipo mexicano, las claves del encuentro y el impacto que tuvo la participación de Messi en un duelo que enfrentó a representantes de la Liga MX y la MLS.

América espera el debut de Carlos Álvarez

Otro de los puntos de conversación será la situación de Carlos Álvarez con el América. El refuerzo azulcrema todavía espera su oportunidad de debutar y en Jugando Claro se analizará si las Águilas necesitan verlo ya dentro del terreno de juego.

La llegada del futbolista generó expectativas dentro de la afición americanista, por lo que el programa revisará el momento del equipo, la adaptación del jugador y el papel que puede tener dentro del plantel.

La Hormiga González sigue brillando en Europa

El fútbol europeo también tendrá un espacio especial en la emisión con el momento que vive Armando “La Hormiga” González. El delantero mexicano debutó con gol en la UEFA Europa League con Olympiacos, una actuación que confirmó su rápida adaptación al balompié del Viejo Continente y que será analizada por los especialistas de Claro Sports.

México afronta la Fecha FIFA con bajas importantes

Además, Jugando Claro abordará las noticias alrededor de la Selección Mexicana, que recibió dos bajas importantes para la próxima Fecha FIFA. Raúl Jiménez y Julián Quiñones no estarán disponibles para los compromisos del Tricolor, una situación que abre la conversación sobre las alternativas que tendrá el equipo nacional y los ajustes que deberá realizar.

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