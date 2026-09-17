Técnico de Wolves confirma lesión de Raúl Jiménez: “Es la rodilla, no podremos contar con él durante unas semanas”

Wolverhampton confirmó la lesión de Jiménez, quien no podrá acompañar al Tricolor en los próximos compromisos internacionales

La lesión de Raúl Jiménez que cambia los planes de México. Foto Pint: ESPN

Raúl Jiménez no podrá participar con la Selección Mexicana durante la próxima Fecha FIFA de finales de septiembre e inicio de octubre debido a una lesión que sufrió en el partido entre Wolverhampton y Everton. El delantero mexicano quedó descartado para los compromisos del Tricolor después de que el cuerpo técnico de los Wolves confirmara una molestia en la rodilla derecha que lo mantendrá fuera de actividad durante algunas semanas.

El atacante salió de cambio durante el encuentro de la Copa de la Liga de Inglaterra ante Everton, donde quedaron eliminados, duelo en el que comenzó como titular y tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 38 del primer tiempo. Tras la valoración correspondiente, el club inglés confirmó que la lesión no es muscular, sino una molestia en la rodilla derecha.

El técnico de Wolverhampton, César Peixoto, explicó que Jiménez estaba contemplado para disputar solamente 45 minutos con el objetivo de recuperar ritmo competitivo, pero la lesión modificó los planes del equipo. “Solo iba a jugar 45 minutos, al igual que Krejci. Raúl necesitaba jugar porque no había disputado los 90 minutos en el partido anterior. No es una lesión muscular, sino una pequeña lesión en la rodilla, y no podremos contar con él durante unas semanas. Sin duda, es una mala noticia para nosotros”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

MÁS INFORMACIÓN: Rafa Márquez pierde a Julián Quiñones y Raúl Jiménez para su debut con México

Peixoto también destacó la importancia que tiene Jiménez dentro del plantel y lamentó que el delantero haya sufrido esta situación justo cuando buscaba sumar minutos. “Raúl es Raúl. Es un jugador clave para nosotros y, por desgracia, ha sufrido esta lesión. Estamos frustrados, y el propio Raúl también lo está”, señaló.

El estratega de los Wolves agregó que la intención era administrar la carga de trabajo del mexicano, aunque reconoció que la falta de actividad también podía afectar su ritmo competitivo. “A su edad, debemos gestionar sus minutos, pero jugar muy poco tampoco es bueno. Hablé con él antes del partido y le dije que solo jugaría 45 minutos. Es algo que podría haber ocurrido en un entrenamiento y esta noche sucedió durante el partido”, comentó.

El mexicano salió lesionado ante Wolverhampton

La lesión ocurrió durante el partido de Copa de la Liga entre Everton y Wolverhampton, un duelo especial para Jiménez por enfrentar a uno de sus antiguos equipos en Inglaterra.

Raúl Jiménez sale de cambio al 38' por una lesión en la rodilla en el partido de los Wolves contra Everton.



Se perdera el resto de la temporada, su lugar en la seleccion ya es cubierto por Armando 'La Hormiga' Gonzalez.pic.twitter.com/ceCqLhzPbX — FC One Football (@FCOneFootball) September 16, 2026

El atacante mexicano inició como titular, pero tuvo que abandonar el encuentro después de presentar molestias físicas, tras realizar una entrada en la disputa por el balón en su campo. La situación encendió las alertas en el club al tener que recibir atención médica en el campo y posteriormente fue sometido a estudios para conocer el alcance de la lesión.

Raúl Jiménez quedaría fuera de la convocatoria del Tri

La lesión representa una nueva ausencia para el delantero mexicano, quien se mantenía como una de las principales referencias ofensivas del equipo nacional. El cuerpo técnico de México, encabezado por Rafael Márquez, deberá buscar alternativas para cubrir su baja durante la próxima ventana internacional.

Jiménez había sido considerado dentro del proceso del Tricolor y continuaba con actividad en la Football League Championship de Inglaterra donde buscaba mantener ritmo competitivo antes de los siguientes compromisos internacionales.

TE PUEDE INTERESAR