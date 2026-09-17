Levski Sofia vs Salzburg en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 1

Sigue en vivo el partido de Levski Sofia vs Salzburg de la jornada 1 de la Europa League en Claro Sports

La Europa League sigue con el enfrentamiento entre Levski Sofia y Red Bull Salzburg en el Estadio Nacional Vasil Levski. Ambos equipos cuentan con amplia experiencia en la competencia, con 19 participaciones para el conjunto búlgaro y 22 para el equipo austriaco.

Levski Sofia llega al compromiso después de empatar sin goles ante Botev Vratsa en la liga de Bulgaria. El conjunto local buscará aprovechar el escenario europeo para conseguir un resultado positivo y comenzar con el pie derecho su participación en el torneo.

Red Bull Salzburg, por su parte, también llega después de un empate. El equipo austriaco igualó 1-1 ante SV Ried en su último partido de la Bundesliga y ahora buscará sumar una victoria como visitante en su debut en esta edición de la Europa League.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta a 2009, cuando Red Bull Salzburg se impuso 1-0 en territorio búlgaro. Más de una década después, Levski Sofia y el conjunto austriaco volverán a encontrarse en una competencia europea.

¿A qué hora inicia la transmisión del Levski Sofia y Red Bull Salzburg hoy 17 de septiembre?

Sigue toda la acción de Levski Sofia vs Red Bull Salzburg, correspondiente a la UEFA Europa League, en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. El partido dará inicio a las 10:30 horas tiempo de la Ciudad de México

Antecedentes y últimos cinco resultados del Levski Sofia y Red Bull Salzburg en la Europa League2026

Levski Sofia y Red Bull Salzburg se han enfrentado en dos ocasiones, con dos victorias para el conjunto austriaco. En el Estadio Nacional Vasil Levski también se registra un solo enfrentamiento, que terminó con triunfo de Salzburg.

Levski Sofia 0-1 Salzburg | UEFA Europa League | 2009/10

Salzburg 1-0 Levski Sofia | UEFA Europa League | 2009/10

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