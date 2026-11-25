Guillermo Almada realizaría dos cambios en el once de las Águilas para disputar la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 ante Rayados

Guillermo Almada prepara modificaciones en la alineación del América para el inicio de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas visitarán a los Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero para disputar el encuentro de ida de los cuartos de final, en el que el entrenador realizaría dos movimientos en su once inicial respecto al esquema que ha utilizado durante la fase regular.

Uno de los cambios se produciría en la portería, donde Rodolfo Cota ocuparía el lugar de Luis Ángel Malagón, quien comenzaría el encuentro en el banquillo. La otra modificación estaría en el ataque, pues Henry Martín tampoco arrancaría como titular debido a un tema muscular, por lo que Miguel Borja sería el encargado de ocupar la posición de delantero centro.

Con estos movimientos, Almada buscará revertir los resultados que obtuvo el América en el cierre de la fase regular. El conjunto azulcrema acumula cinco partidos consecutivos sin ganar, entre ellos la derrota ante Tigres en la última jornada, que le impidió pelear por el liderato general. Las Águilas terminaron en la tercera posición de la clasificación con 30 puntos, mientras que Monterrey consiguió su boleto a la Liguilla en el sexto puesto con 27 unidades.

Por su parte, el equipo dirigido por Matías Almeyda llega a los cuartos de final después de asegurar su clasificación con una victoria por 2-0 sobre Pumas en la última jornada. Los regiomontanos buscarán aprovechar su condición de local para tomar ventaja en una eliminatoria que tiene antecedentes entre ambos equipos en las últimas ediciones de la fase final.

Monterrey eliminó al América en los cuartos de final del Apertura 2025, mientras que un año antes las Águilas se impusieron a los Rayados en la final del Apertura 2024 para conquistar el campeonato de la Liga MX.

Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse con un boleto a las semifinales en disputa. Monterrey intentará hacer valer su localía en el Gigante de Acero, mientras que América buscará poner fin a su racha sin ganar y conseguir un resultado que le permita definir la eliminatoria en casa.

El posible once del América para la ida de los cuartos de final

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Guillermo Almada realizaría ajustes en la alineación del América para enfrentar a Monterrey en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026. Rodolfo Cota y Miguel Borja ocuparían los lugares de Luis Ángel Malagón y Henry Martín, respectivamente.