Mohamed tiene que hacer un cambio obligado en la portería y usaría un 4-4-2 para los primeros 90 minutos ante los rojinegros

La posible alineación de Toluca ante Atlas | Imago7

Este miércoles inicia la Liguilla del Apertura 2026 con el enfrentamiento entre Toluca y Atlas, que abrirán su serie de cuartos de final en el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos buscarán aprovechar su condición de local para tomar ventaja en una eliminatoria que, por los antecedentes y la diferencia en la clasificación, apunta a ser una de las más parejas de esta fase.

El conjunto escarlata llega a este compromiso en medio de un momento particular, luego de que Antonio ‘Turco’ Mohamed anunciara que concluirá su etapa como director técnico de la institución al finalizar el Apertura 2026 y la Copa Intercontinental. Una noticia que marca el inicio de la recta final de su exitoso ciclo con los mexiquenses, en el que conquistó seis títulos.

En el terreno deportivo, Toluca terminó la fase regular en la quinta posición con 27 puntos, apenas uno por debajo del Atlas, que consiguió el cuarto puesto con 28 unidades. Esta diferencia le permitirá al conjunto rojinegro cerrar la eliminatoria en casa y contar con la ventaja deportiva en caso de empate en el marcador global.

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Posible alineación de Toluca vs Atlas

De cara al primer compromiso de la serie, Antonio Mohamed prepara algunos movimientos en su once inicial. Una de las modificaciones obligadas será en la portería, luego de que Hugo González fuera expulsado en el último encuentro de la fase regular frente a Pachuca, por lo que Luis García se perfila para ocupar su lugar.

Además, los Diablos podrían recuperar piezas importantes en su defensa con los regresos de Federico Pereira y Bruno Méndez, quienes se perfilan para tener participación en el encuentro de ida.

Con estos movimientos, Toluca podría presentar una formación 4-4-2, con Luis García bajo los tres postes; Santiago Simón, Federico Pereira, Bruno Méndez y Jesús Gallardo en la línea defensiva.

En el mediocampo aparecerían Franco Romero y Nicolás Castro como elementos centrales, acompañados por Helinho y Alexis Vega por los costados. Mientras que en el ataque la dupla estaría conformada por Paulinho y Federico Viñas.

Los Diablos Rojos tendrán la responsabilidad de buscar una ventaja en el Nemesio Diez antes de visitar el Estadio Jalisco para disputar el encuentro de vuelta, en una serie en la que no tienen margen para confiarse ante un rival que terminó por encima de ellos en la clasificación.