Gabriel Milito descarta favorito en el Clásico Nacional y anticipa un duelo parejo entre Chivas y América

Guadalajara llega al siguiente compromiso después de vencer 3-0 a Pumas y colocarse en la cima del Apertura 2026

Chivas dejó atrás la victoria de 3-0 frente a Pumas en el Estadio Akron y Gabriel Milito comenzó a mirar hacia el siguiente compromiso del Apertura 2026. El entrenador rojiblanco aseguró que la posición en la tabla y el momento de ambos equipos tendrán poca influencia cuando Guadalajara enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional.

Milito rechazó que exista un favorito para el encuentro y utilizó como referencia el primer clásico que dirigió frente a las Águilas. El técnico recordó que en aquella ocasión América llegaba en mejores condiciones, mientras Chivas atravesaba otro momento, pero el Guadalajara consiguió imponerse, situación que, desde su perspectiva, demuestra la poca incidencia de los antecedentes.

“Entiendo lo que se pueda generar durante la semana. Pero los clásicos no tienen absolutamente nada que ver con cómo llega un equipo u otro. Tenemos la experiencia propia de nuestro primer clásico en su casa, donde ellos venían mejor, nosotros peor y pudimos ganar. Poco importan los antecedentes. En realidad, en el fútbol mucho menos importa en un clásico”, señaló Milito.

Milito ya piensa en el Clásico Nacional ante América | Imago7

El estratega consideró que uno de los factores que tendrá mayor peso será el manejo emocional de sus jugadores durante el encuentro. Milito señaló que Chivas deberá encontrar la forma de competir ante un América al que reconoció por su plantilla, aunque recalcó que la prioridad será mantener la atención en el funcionamiento de su propio equipo.

“Hay que tener mucho control de las emociones, hay que estar preparado para ver de qué manera preparamos el partido para intentar superar a América. Lo que es indudable es que somos dos equipos muy buenos, que América tiene un gran equipo. Nosotros respetamos a todos los equipos de la misma manera, desde el más grande al menos grande”, explicó.

El entrenador insistió en que su equipo buscará sostener la idea que ha trabajado durante el torneo. “Nuestro compromiso es con nosotros mismos, de intentar jugar bien e intentar competir al máximo de nuestras posibilidades para que de esa forma estemos más cerca de ganar”, agregó después del triunfo sobre Pumas.

Gabriel Milito, contento por reencontrarse con Rafa Márquez

Milito también habló sobre la presencia de Rafael Márquez y explicó que el encuentro tuvo un componente personal por la relación que mantienen desde su etapa como futbolistas. Ambos se enfrentaron durante sus carreras y posteriormente fueron compañeros en el Barcelona, por lo que el argentino destacó la oportunidad de reencontrarse después de varios años.

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“Muy contento con la visita de Rafa Márquez, hacía mucho que no nos veíamos. Tenemos una relación de hace muchos años, nos conocemos por habernos enfrentado, después por haber compartido equipo en el Barcelona. Es un gran amigo del fútbol y estuvimos poniéndonos un poco al día de muchas cosas”, declaró. Milito aclaró que no hablaron sobre posibles convocatorias y señaló que Chivas respaldará las decisiones relacionadas con la selección mexicana.

Gabriel Milito se rinde ante el nivel de Roberto Alvarado

Otro de los nombres abordados por Milito fue Roberto Alvarado. El entrenador destacó tanto el rendimiento del ‘Piojo’ dentro de la cancha como su comportamiento cotidiano y lo colocó como una referencia para los futbolistas jóvenes del Guadalajara. Además, resaltó su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones y cumplir distintas funciones tácticas.

“Piojo es crack. Piojo es crack dentro de la cancha, Piojo es crack fuera de la cancha. Es un placer convivir el día a día con él. Lo disfruto yo, lo disfruta el cuerpo técnico, lo disfruta el club, lo disfrutan sus compañeros”, expresó. Milito añadió que Alvarado “juega con un corazón impresionante” y destacó que puede actuar por fuera, por dentro o realizar recorridos por toda la banda según las necesidades del equipo.

“Si hay un jugador en el que deben fijarse o un ejemplo a seguir, justamente es Piojo”, concluyó Milito sobre el futbolista. Chivas cerró así la jornada con el 3-0 ante Pumas y ahora enfocará su preparación en el Clásico Nacional, un partido para el que su entrenador descarta cualquier favoritismo previo pese al momento que atraviesen ambos conjuntos.

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