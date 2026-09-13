La Granja VIP 2026: ¿Quiénes son los nominados y cómo van las votaciones hoy 13 de septiembre?

Manelyk, El Bicolor, Rafael Mercadante y La Coreañera buscan permanecer una semana más en competencia

¿Quién será el primer granjero eliminado? | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 llega este domingo 13 de septiembre a su primera Gala de Eliminación, fecha en la que uno de los participantes tendrá que dejar la competencia por decisión del público. La placa pasó por varios cambios durante la semana a causa de La Salvación y La Traición.

Manelyk González, Kevyn Contreras ‘El Bicolor’, Rafael Mercadante y Abigail Pak ‘La Coreañera’ son los cuatro participantes que permanecen en riesgo. La producción mantiene abiertas las votaciones para que los seguidores apoyen al concursante que quieren conservar dentro del programa.

La placa original estaba integrada por María Karunna, Kevyn Contreras, Mónica Escobedo y Rafael Mercadante. Karunna ganó La Salvación y obtuvo el poder de modificar la nominación. Después, Mónica salió de la placa y Manelyk ocupó su lugar por decisión de María. La Coreañera se incorporó después de una decisión de Julio Camejo, Capataz de la semana.

¿Quiénes están nominados y quién podría salir de La Granja VIP 2026 hoy domingo 13 de septiembre?

Los cuatro nominados que llegan a la Gala de Eliminación son Manelyk González, Kevyn Contreras ‘El Bicolor’, Rafael Mercadante y Abigail Pak ‘La Coreañera’. Tres permanecerán en el programa y uno deberá abandonar La Granja VIP al cierre de las votaciones. El nombre del primer participante que dejará el reality se conocerá durante la gala.

Algunas encuestas colocan a La Coreañera como la participante con menor respaldo. Si esa tendencia coincidiera con la votación oficial, Abigail Pak sería quien tendría mayor riesgo de salir. Sin embargo, habrá que esperar los resultados de esta noche.

La primera Gala de Eliminación se dará este domingo 13 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. TV Azteca también tiene programado un Pre Show desde las 19:25 horas y un Post Show a partir de las 23:00 horas en sus plataformas digitales.

¿Cómo van las votaciones hoy domingo 13 de septiembre en La Granja VIP 2026?

TV Azteca no ha dado a conocer porcentajes oficiales en tiempo real o previos de cómo van los resultados parciales. Por ello, las cifras que circulan en redes sociales corresponden a encuestas entre seguidores y no al conteo que definirá al eliminado.

Algunos sondeos no oficiales colocan a Manelyk González con 45% del apoyo, seguida por Kevyn Contreras con 23%, Rafael Mercadante con 21% y La Coreañera con 11%. Bajo ese escenario, Manelyk ocupa el primer lugar de la encuesta y Abigail Pak aparece en el último puesto.

El formato utiliza votos para salvar. Los usuarios deben seleccionar al participante que quieren mantener en el programa. TV Azteca permite emitir votos a través de la página de La Granja VIP y de la aplicación TV Azteca En Vivo. La mecánica contempla 10 votos que se pueden repartir o entregar a un solo participante, además de opciones adicionales dentro de la aplicación.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

Las galas de La Granja VIP 2026 se transmiten por Azteca UNO en televisión abierta. También se puede acceder a la señal a través del sitio de TV Azteca y de la aplicación TV Azteca En Vivo. Para este domingo, la Gala de Eliminación está programada a las 20:00 horas del centro de México.

El programa mantiene una agenda durante la semana. El miércoles corresponde a La Asamblea de nominación, mientras que el jueves se realiza La Salvación y el viernes se lleva a cabo La Traición.

Para quienes buscan seguir lo que ocurre dentro de la casa fuera de las galas, Disney+ cuenta con la transmisión 24/7 y señal multicámara. TV Azteca también habilitó el acceso a la señal 24/7 mediante su aplicación para usuarios registrados y mantiene el apartado “Acceso Total 24/7” dentro de sus plataformas.

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