Pumas vs Pachuca en vivo el partido de la jornada 1 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Sigue el resultado al momento: Pumas 0-0 Pachuca, Esteban Solari debuta en Ciudad Universitaria ante su exequipo

Pumas vs Pachuca, sigue el partido en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Pumas vs Pachuca y dónde ver hoy 18 de julio la jornada 1 de la Liga MX 2026?

El partido entre Pumas y Pachuca se disputa este sábado 18 de julio a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario. La transmisión por televisión estará disponible mediante Canal 5 y TUDN, mientras que la opción por internet será ViX. Claro Sports tendrá el seguimiento minuto a minuto, la crónica y las reacciones del encuentro.

Alineaciones Pumas vs Pachuca, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Las alineaciones oficiales serán confirmadas cerca del inicio del partido. Hasta el momento, estos son los equipos que podrían presentar Esteban Solari y Benjamín Mora para la primera jornada del torneo.

Alineación probable de Pumas: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Ángel Azuaje, Tony Leone, Álvaro Angulo; Santiago Trigos, Pedro Vite, Uriel Antuna, Sebastián Córdova; Robert Morales y Juninho Vieira.

Alineación probable de Pachuca: Carlos Moreno; Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Carlos Sánchez, Alán Bautista; Christian Rivera, Nicolás Vallejo, Elías Montiel; Alexéi Domínguez, Oussama Idrissi y Salomón Rondón.

Antecedentes Pumas vs Pachuca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

El historial reciente presenta equilibrio entre los dos clubes. En sus últimos 10 enfrentamientos de Liga MX, incluidos partidos de fase regular y Liguilla, Pumas y Pachuca registran cuatro victorias por equipo y dos empates. El antecedente más cercano ocurrió en las semifinales del Clausura 2026. Pachuca ganó 1-0 el partido de ida, pero Pumas respondió con el mismo marcador en Ciudad Universitaria y avanzó a la final por su mejor posición en la tabla general.

Pumas 1-0 Pachuca | Semifinal de vuelta, Clausura 2026

Pachuca 1-0 Pumas | Semifinal de ida, Clausura 2026

Pachuca 0-2 Pumas | Jornada 17, Clausura 2026

Pachuca 3-1 Pumas | Play In, Apertura 2025

Pumas 2-3 Pachuca | Jornada 2, Apertura 2025

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Pumas aparece como favorito para conseguir los tres puntos en su presentación dentro del Apertura 2026. La victoria del equipo universitario tiene un momio de +126, mientras que el triunfo de Pachuca se encuentra en +200 y el empate paga +250.

Entre los marcadores exactos, el empate 1-1 aparece con una cuota de +475. El triunfo de Pumas por 1-0 paga +650, mientras que una victoria de Pachuca por 2-1 tiene un momio de +750. Las cuotas pueden modificarse antes y durante el encuentro.

¡¡¡Ante su exequipo!!!

Pumas y Pachuca comienzan su participación en el Apertura 2026 de la Liga MX con un partido que reedita las semifinales del torneo anterior. El Estadio Olímpico Universitario recibe este sábado 18 de julio el encuentro de la jornada 1, en el que ambos clubes presentan cambios en sus banquillos y planteles.

Esteban Solari inicia su etapa como entrenador de Pumas ante el equipo que dirigió durante el Clausura 2026, mientras que Benjamín Mora debuta al frente de los Tuzos. Sigue en Claro Sports las alineaciones, los goles, las jugadas y el resultado del partido entre universitarios e hidalguenses.

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