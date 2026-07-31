Chicharito revela su versión completa sobre la ruptura con Chivas: “El club me dejó solo”

Javier Hernández explicó por qué terminó agotado, señaló fallas internas en Chivas y asumió su responsabilidad por el fracaso

Chicharito envió un último mensaje a la afición del Rebaño | Imago 7

Javier Hernández escribió un nuevo capítulo de la novela y volvió a hablar de su segunda etapa con Chivas. A través de un video publicado en su canal de YouTube, el delantero contó la versión completa de lo ocurrido. Chicharito aseguró que no buscaba atacar a la institución ni responder a las críticas, sino explicar por qué terminó su paso por Guadalajara física, mental y emocionalmente agotado.

Durante su presentación como jugador del Atlético Dallas. Hernández reconoció que salió de Chivas sin ganas de continuar jugando fútbol y que incluso contempló el retiro. Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción entre la afición rojiblanca y fueron interpretadas como un ataque directo contra el club.

Un día después, el atacante intentó precisar que sus críticas no estaban dirigidas hacia Chivas, su historia, sus seguidores o sus antiguos compañeros, sino hacia las personas encargadas de administrar la institución durante su estancia. Ahora, profundizó en esa postura, habló de problemas deportivos, administrativos y personales, y también aceptó su responsabilidad por no haber cumplido con las expectativas.

Chicharito insiste: sus críticas no son contra Chivas ni su afición

Hernández comenzó el video explicando que decidió escribir previamente su mensaje para evitar que sus palabras fueran nuevamente fragmentadas o sacadas de contexto. También lamentó que su presentación con el Atlético Dallas terminara eclipsada por las preguntas y titulares relacionados con su pasado en Guadalajara.

“Este video no lo hice ni para atacar al club ni para responder absolutamente nada. Lo hice porque lo sentí desde mi corazón y después de la conferencia de prensa del Atlético Dallas, otra vez el foco terminó siendo más mi etapa con Chivas y no el nuevo proyecto”, explicó.

El delantero reiteró que conserva una relación emocional con el Guadalajara y separó a la institución, sus seguidores y sus futbolistas de las decisiones administrativas que cuestionó.

“Chivas son ustedes, es su gente, es mi casa, es mi familia. El amor y el respeto que le tengo a la afición es intocable. Mis comentarios iban dirigidos únicamente al manejo del club en esos momentos, sus decisiones, la organización y las formas de trabajo de todos esos momentos en los que yo estuve involucrado y que a mí, en lo personal, me terminaron afectando”, señaló.

“El club me dejó solo”

Uno de los señalamientos más contundentes del video llegó cuando Hernández habló de la falta de respaldo que sintió en los momentos más complicados. El atacante reconoció que no produjo los goles esperados y que sus lesiones limitaron su rendimiento, pero afirmó que nunca tuvo problemas con las críticas estrictamente deportivas.

“Yo quedé a deber porque no hice goles, me lastimé mucho, sí, pero hay mucho contexto. El que yo no haya dado resultados y el que se me haya criticado, eso no pasa nada, es parte del fútbol. A lo mejor hay días y épocas en las que estoy muy bien y otras en las que no. Eso nunca fue el problema”, indicó.

Para Hernández, el verdadero conflicto surgió cuando esperaba acompañamiento de una institución que lo había presentado como integrante de la familia rojiblanca, pero terminó sintiendo que debía enfrentar solo las consecuencias de la crisis deportiva.

“El problema es que, para lo que les convino, Chicharito es parte de la familia, pero en ciertos momentos, cuando yo también esperaba que la familia estuviera, fue: ‘Go by yourself, hazlo tú todo, tú maneja, tú arréglalo como puedas’. Eso fue lo que más me dolió”, expresó.

Más adelante, el delantero volvió a apuntar hacia el club como estructura, sin incluir en sus acusaciones a la afición o al vestidor. “Fueron dos años muy difíciles, muy complicados y donde siento que, en muchos momentos negativos, el club en especial, no la afición y no la gente, el club en especial, me dejó solo. Literalmente, a que yo absorbiera lo negativo, no nada más de mi falta de rendimiento y mi falta de resultados, sino también que prácticamente la narrativa era que todo lo negativo que le estaba pasando a Chivas en ese momento era por mi culpa”, afirmó.

El vestidor y la afición, el principal apoyo de Hernández

Chicharito destacó que sus antiguos compañeros fueron una de las razones por las que decidió continuar en el equipo, incluso cuando contempló marcharse o abandonar el fútbol. El delantero situó la salida de Fernando Hierro como uno de los momentos a partir de los cuales, desde su perspectiva, el proyecto comenzó a perder estabilidad.

“Yo creo que desde que se fue Fernando Hierro todo empezó a irse para abajo. Pude, a lo mejor, haberme ido o retirado, pero la única razón por la que no lo hice es porque esos compañeros, ese vestidor y esa gente sí pusieron el pecho en las balas”, declaró.

Hernández aseguró que los futbolistas lo acompañaron durante sus peores momentos y mantuvieron su respaldo hasta el final de su contrato. “Ellos sí estuvieron ahí en mis peores momentos. Ellos sí me trataron de una manera por la que no tengo palabras de agradecimiento hasta el día que me fui”, añadió.

Chicharito acusa desorganización en la preparación física de Chivas

Además de la falta de respaldo institucional, Hernández habló de las condiciones deportivas que encontró cuando regresó a México en enero de 2024. Recordó que llegó con 36 años y todavía se encontraba en proceso de recuperación después de una lesión de ligamento cruzado. De acuerdo con el delantero, el trabajo físico no contemplaba suficientemente las necesidades individuales de cada integrante del plantel, una situación que habría influido en sus constantes problemas musculares.

“A mis 36 años de edad y recuperándome de un ligamento cruzado, la preparación de un futbolista no puede ser la misma que la de un chavo de 18 años. Cada cuerpo es diferente. Unos necesitan cargar más peso, otros menos. Otros requieren un trabajo preventivo muy específico”, explicó.

Hernández fue todavía más directo al referirse a la metodología que se utilizaba dentro del club. “Lamentablemente, el manejo interno y la metodología en el club estaban sumamente desorganizados por varias razones. Acá se entrenaba a todo un plantel por igual, sin personalizar el desgaste, y eso terminó pasándole mucha factura a mi cuerpo con lesiones constantes”, aseguró.

Los problemas personales que afectaron su rendimiento

Durante el video, también reveló que regresó a México mientras atravesaba una situación personal complicada, relacionada principalmente con la distancia que había mantenido durante años con sus hijos. Aceptó que parte de ese escenario fue consecuencia de sus propias decisiones y reconoció que la culpa, el enojo y la falta de estabilidad terminaron impactando directamente en su rendimiento profesional.

“Cuando regreso a México estaba viviendo unas consecuencias muy dolorosas. Lo que puedo mencionar es que llevaba ya muchos años estando lejos de mis hijos y sabía que muchas de esas consecuencias venían de decisiones que yo mismo había tomado en el pasado”, contó.

“Esa culpa, el enojo conmigo mismo y la presión terminaron afectándome en mi mente, en mi cuerpo y obviamente en mi rendimiento. No culpo a nadie, todas fueron mis decisiones y yo soy el responsable”, afirmó. “Detrás de un futbolista que falla, que se lesiona o que no está rindiendo, también puede haber una persona intentando sobrevivir a una vida personal completamente rota y en caos”, agregó.

El penal ante Cruz Azul y las críticas de la afición

La última imagen de Chicharito como jugador de Chivas quedó marcada por el penal que falló ante Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025. El delantero reconoció la frustración de los seguidores, pero pidió reflexionar sobre la manera en que actualmente se juzga a los deportistas después de un error.

“Sé que muchos me juzgaron duramente por cosas muy específicas como el penal que fallé y justamente entiendo la rabia del aficionado. Yo también tenía mucha rabia”, reconoció.

Hernández señaló que incluso los mejores futbolistas de la historia han cometido errores en partidos decisivos y consideró que la exigencia no debería convertirse en ataques personales.

“No quiero una afición que aplauda todo sin cuestionar. Entiendo que se exija, que se critique. Lo único que creo es que podemos aprender a apoyar también cuando las cosas salen mal. Si queremos que nuestros jugadores crezcan, tenemos que exigirles, pero también darles espacio para equivocarse sin destruirlos como personas o seres humanos”, manifestó.

Chicharito también asume su parte del fracaso

Pese a sus críticas contra el manejo del club, Hernández reconoció que él también tuvo responsabilidad en la forma en que enfrentó la presión y las dificultades de su regreso. El atacante resumió su desgaste como una acumulación de lesiones, problemas personales, errores, frustraciones y decisiones deportivas que no produjeron los resultados esperados.

“En mi caso, no fue únicamente Chivas, no fue únicamente una lesión, no fue únicamente un penal. Fue la suma de frustraciones, problemas personales, errores míos, presión, cansancio y situaciones deportivas que no salieron como todos hubiéramos querido”, explicó.

“Chivas fue el lugar donde todo eso terminó por alcanzarme y yo también soy responsable de la manera en que lo afronté”, añadió.

Durante su segunda etapa con el Guadalajara, Javier Hernández disputó 41 partidos, marcó cuatro goles, entregó una asistencia y acumuló mil 667 minutos. Su producción quedó lejos de las expectativas generadas por el regreso de uno de los futbolistas más importantes surgidos de las fuerzas básicas rojiblancas.

Atlético Dallas, la oportunidad para volver a disfrutar

Chicharito cerró su mensaje asegurando que el proyecto del Atlético Dallas le está permitiendo recuperar una relación más saludable con el fútbol. El delantero destacó que ahora puede entrenar de acuerdo con las necesidades de su cuerpo y sentirse escuchado dentro de la organización.

“Hoy el Atlético Dallas me está permitiendo entrenar de acuerdo con las necesidades de mi cuerpo, sentirme escuchado y volver a vivir el fútbol como un juego. Volver a jugar desde un lugar más sano, con más paz, con más humildad y entendiendo que mi valor como persona no depende solamente de si meto o fallo un gol”, expresó.

Hernández aseguró que su intención es dejar atrás la polémica y concentrarse en la nueva etapa de su carrera, aunque el video volvió a colocar en el centro del debate la manera en que terminó su regreso al equipo de sus amores.

“Yo voy a volver a disfrutar del fútbol para que ustedes también puedan volver a disfrutarlo conmigo. Voy a jugar, a equivocarme, a levantarme y a recordar que esto, al final, también es un juego”, concluyó.

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