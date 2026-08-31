Tigres se hunde en el Apertura 2026: ya son nueve partidos sin conocer la victoria

Los felinos empataron 0-0 ante Santos Laguna y extendieron su racha sin victorias fuera de casa en Liga MX y Leagues Cup

Tigres sigue sin ganar fuera de casa. Imago 7

Tigres no consigue levantar en el Apertura 2026 y extendió a nueve partidos su racha sin conocer la victoria después de empatar 0-0 ante Santos Laguna en Torreón. El equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich continúa invicto desde su llegada, pero solo suma cinco puntos después de seis jornadas, con una victoria, dos empates y tres derrotas.

El empate ante Santos también significó el octavo partido consecutivo de Tigres como visitante sin ganar. Durante esta racha, los felinos registraron cuatro derrotas y cuatro empates, con resultados ante Guadalajara, Toluca, Tijuana, Querétaro, Real Salt Lake, Minnesota United, Atlas y Santos Laguna. Ahora, Tigres regresará a casa para recibir a Necaxa en la Jornada 7 del Apertura 2026. LEE LA NOTA COMPLETA

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