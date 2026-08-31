‘Jogo bonito’ a cargo de Jorge Carrascal en Flamengo

El atacante colombiano de 28 años, Jorge Carrascal, se reportó con un gol y una asistencia en la victoria de Flamengo ante Botafogo.

Jorge Carrascal celebra su gol con Flamengo | Sergio Moraes, Reuters.

Nueva jornada del Brasileirao y los colombianos siguen haciendo de las suyas. La fecha número 25 del campeonato brasileño enfrentó a Flamengo con Botafogo. Un duelo donde a priori, dos ‘cafeteros’ podrían estar en contienda. Sin embargo. Jordan Barrera se encontraba lesionado en el equipo de la visita y Jorge Carrascal no fue titular.

El juego fue completamente apasionante y volcado a un solo club. Flamengo puso condiciones desde el pitazo inicial y la arremetida local característica de los primeros 15 minutos dio frutos. Cuando el reloj marcaba el minuto 13, Jorginho lanzó una pelota larguísima para Samuel Lino y este definió para poder el primer gol del partido.

Ya en la segunda mitad, el ‘mengao’ pasó de largo. El ingreso de Jorge Carrasacal fue determinante ya que estuvo involucrado en los dos últimos goles. Al minuto 86, un ataque con el manual del contragolpe debajo del brazo, le dio al Flamengo una nueva anotación. Y para poner la cereza del pastel, en el último minuto de juego, el colombiano se reportó con un tremendo gol colectivo para el elenco local.

Así le fue a Jorge Carrascal ante Botafogo

Jorge Carrascal fue suplente e ingresó al minuto 75 al partido entre Flamengo y Botafogo por la jornada número 25 del Brasileirao. El ofensivo fue una de las grandes figuras del partido gracias a su aporte de una asitencia y un gol. Nada más 11 minutos después de su entrada, el colombiano lideró un contragolpe y filtró el balón para la segunda anotación de Samuel Lino.

Luego, al minuto 90. Flamengo realizó una jugada de ensueño colectivamente hablando. El colombiano Jorge Carrascal condujo toda la acción a punta de paredes con Jorghino, Samuel Lino y Everton para termina definiendo de gran manera ante Gabriel Batista.

Flamengo toca a bola de pé em pé e fecha o clássico contra o Botafogo com lindo gol de Carrascal. #futebol #flamengo #botafogo #brasileirao pic.twitter.com/DIfLQ4tdFX — ge (@geglobo) August 30, 2026

Así las cosas, el colombiano de 28 años dejó números bastante interesantes en sus 16 minutos disputados. Un gol, una asistencia, un remate, seis de ocho pases acertados, un pase clave, una intercepción y tres recuperaciones, lo pusieron como el segundo jugador con mejor calificación del partido.

Te puede interesar: