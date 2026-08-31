Pato O’Ward hace historia con doble triunfo en Milwaukee y supera a Adrián Fernández

O’Ward consiguió sus victorias entre 2021 y 2026, mientras que Fernández reunió las suyas entre 1996 y 2004, con triunfos en óvalos, circuitos permanentes y callejeros

Patricio O’Ward, en los libros de historia del automovilismo mexicano | Imago7

Patricio O’Ward cerró el fin de semana de la IndyCar con una actuación que ya forma parte de los registros de la categoría. El piloto mexicano ganó las dos carreras disputadas en Milwaukee, una de ellas originalmente programada para el sábado y suspendida por lluvia, y se convirtió en el primer piloto de IndyCar desde 1981 en conseguir dos victorias en un mismo día.

La jornada también tuvo como protagonista a Alex Palou, quien aseguró su quinto campeonato de IndyCar. El español terminó décimo en la carrera que cerró el fin de semana y consiguió los puntos necesarios para hacer inalcanzable su ventaja sobre Kyle Kirkwood antes de la última fecha de la temporada.

La primera carrera de Milwaukee comenzó el sábado, pero la lluvia obligó a detenerla después de 90 vueltas de las 250 programadas. La segunda competencia se disputó el domingo por la mañana y, posteriormente, la prueba suspendida se reanudó por la tarde. O’Ward terminó ganando ambas, completando así el doble triunfo en un mismo día.

En la carrera que se disputó primero el domingo, O’Ward partió desde la segunda posición y tuvo que recuperarse después de una parada en pits que complicó su posición. Su equipo respondió en la última detención con un servicio de 6.6 segundos, lo que permitió al mexicano colocarse por delante de Scott McLaughlin. O’Ward tomó el liderato en la vuelta 196 y cruzó la meta con una diferencia de 0.7916 segundos sobre McLaughlin, mientras Christian Lundgaard terminó tercero.

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Después de esa victoria, el regiomontano regresó al Chevrolet número 5 para completar la carrera que había quedado pendiente por la lluvia. David Malukas encabezó buena parte del tramo final, pero O’Ward esperó su oportunidad hasta las últimas vueltas y tomó el control de la competencia. En la reanudación final, el mexicano superó a Malukas por el interior y terminó con una ventaja de 1.7535 segundos, mientras Rinus VeeKay completó el podio.

El resultado dejó a O’Ward con 12 victorias en IndyCar, con lo que superó las 11 que consiguió Adrián Fernández. De esta manera, el mexicano se convirtió en el piloto de su país con más triunfos en los monoplazas del máximo nivel de Estados Unidos. Además, es apenas el cuarto piloto que logra barrer una doble cartelera desde el regreso de este formato en 2013.

Triunfos de Patricio O’Ward

2021 | XPEL 375 (Texas Motor Speedway) — Óvalo 2021 | Gran Premio de Detroit (Belle Isle Park) — Callejero 2022 | Gran Premio de Alabama (Barber Motorsports Park) — Permanente 2022 | IndyCar Series Iowa – Carrera 2 — Óvalo 2024 | Gran Premio de St. Petersburg — Callejero 2024 | Honda Indy 200 (Mid-Ohio) — Permanente 2024 | Gran Premio de Milwaukee – Carrera 1 — Óvalo 2025 | IndyCar Series Iowa – Carrera 1 — Óvalo 2025 | Indy Toronto (Calles de Toronto) — Callejero 2026 | Honda Indy 200 (Mid-Ohio) — Permanente 2026 | Makers and Fixers 250 (Milwaukee Mile – Carrera 2) — Óvalo 2026 | Makers and Fixers 250 (Milwaukee Mile – Carrera 1) — Óvalo

Triunfos de Adrián Fernández

CART / Champ Car — 8 victorias

1996 | Molson Indy Toronto (Canadá) — Callejero 1998 | Budweiser Indy 300 (Twin Ring Motegi, Japón) — Óvalo 1998 | Miller Lite 200 (Mid-Ohio, EE. UU.) — Permanente 1999 | Firestone Firehawk 300 (Twin Ring Motegi, Japón) — Óvalo 1999 | Marlboro 500 (Fontana, EE. UU.) — Óvalo 2000 | Rio 200 (Jacarepaguá, Brasil) — Óvalo 2000 | Honda Indy 300 (Surfers Paradise, Australia) — Callejero 2003 | G.I. Joe’s 200 (Portland, EE. UU.) — Permanente

Indy Racing League / IndyCar Series — 3 victorias

2004 | Belterra Casino Indy 300 (Kentucky, EE. UU.) — Óvalo 2004 | Delphi Indy 300 (Chicagoland, EE. UU.) — Óvalo 2004 | Toyota Indy 400 (Fontana, EE. UU.) — Óvalo

Para O’Ward, el doblete también significó llegar a tres victorias durante la temporada 2026, después de su triunfo en Mid-Ohio. Con las dos carreras de Milwaukee, igualó su mejor registro de victorias en una campaña y sumó su tercera conquista en el óvalo de Wisconsin. Ahora llegará a Laguna Seca con posibilidades de pelear por el subcampeonato.

“Vaya, ya había soñado con fines de semana como este”, reconoció O’Ward después de completar el doble triunfo. El mexicano explicó que había tenido pocas oportunidades de disputar una doble cartelera y que siempre había tenido como objetivo ganar las dos carreras de un mismo fin de semana. “Hemos conseguido ganarlas ambas en un solo día. Sin duda, es un sueño hecho realidad para mí y estoy seguro de que también para el equipo”, agregó.

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Mientras O’Ward celebraba sus dos victorias, Palou aseguraba otro campeonato en su trayectoria. El piloto de Chip Ganassi terminó quinto en una de las carreras y décimo en la reanudación, resultados suficientes para mantenerlo por delante de Kirkwood en la clasificación. Con cinco campeonatos, ahora ocupa el tercer lugar histórico de títulos, únicamente detrás de A.J. Foyt, con siete, y Scott Dixon, con seis.

El campeonato de Palou también representó su cuarto título consecutivo, una racha que iguala la conseguida por Sébastien Bourdais entre 2004 y 2007. Así, Milwaukee dejó dos historias dentro de la misma jornada: O’Ward consiguió el doble triunfo y estableció una nueva marca para un piloto mexicano, mientras Palou aseguró otra corona antes de la última carrera de la temporada, programada para el 6 de septiembre en Laguna Seca.

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