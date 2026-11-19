La IA pronostica los resultados de la jornada 17, define los posibles cruces de Liguilla y coloca a Cruz Azul como favorito para conquistar el Apertura 2026

La IA da a su campeón del Apertura 2026 | Claro Sports

La Liga MX se prepara para definir a los ocho equipos que disputarán el título del Apertura 2026. Con una jornada pendiente y varios clubes en la pelea por la clasificación, la inteligencia artificial anticipa los resultados de la última fecha, los enfrentamientos de la Liguilla y al posible campeón del fútbol mexicano. Cruz Azul, América, Chivas y Toluca aparecen entre los principales candidatos para conquistar el campeonato.

Cruz Azul llega como líder general con 32 puntos, mientras América y Chivas lo siguen con 30 unidades cada uno. Toluca y Atlas ocupan las siguientes posiciones con 27 puntos, por lo que la jornada 17 podría modificar el orden de los primeros cinco lugares y determinar las ventajas deportivas para los cuartos de final.

La pelea por los últimos boletos también permanece abierta. Santos Laguna suma 25 puntos, Monterrey tiene 24 y León registra 23, mientras Pachuca y Tijuana cuentan con 22 unidades. Pumas, con 21 puntos, necesita una combinación de resultados para avanzar. El torneo presenta una condición determinante: no habrá Play In y solamente los primeros ocho equipos clasificarán a la Liguilla.

Para construir este escenario, se utilizó inteligencia artificial como herramienta de análisis, con la tabla general, la diferencia de goles, los resultados recientes y la localía como referencias. El ejercicio plantea marcadores para los nueve partidos de la última fecha y desarrolla una posible ruta hasta la final. Se trata de una proyección hipotética y no de resultados oficiales ni de un modelo de probabilidades validado.

Pronósticos de la IA para la jornada 17 del Apertura 2026

La última jornada se disputará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre. Los encuentros entre Chivas y Cruz Azul, así como Tigres y América, podrían definir el liderato, mientras los partidos de Tijuana, Pachuca, León, Monterrey y Pumas tendrán consecuencias para la clasificación.

Estos son los nueve resultados que proyecta la IA para la Jornada 17:

Puebla 1-1 Atlético de San Luis — Viernes 20 de noviembre.

— Viernes 20 de noviembre. FC Juárez 0-2 Atlas — Viernes 20 de noviembre.

— Viernes 20 de noviembre. Tijuana 2-0 Atlante — Viernes 20 de noviembre.

— Viernes 20 de noviembre. Pachuca 1-2 Toluca — Sábado 21 de noviembre.

— Sábado 21 de noviembre. Santos Laguna 2-1 León — Sábado 21 de noviembre.

— Sábado 21 de noviembre. Pumas 1-2 Monterrey — Sábado 21 de noviembre.

— Sábado 21 de noviembre. Tigres 1-2 América — Sábado 21 de noviembre.

— Sábado 21 de noviembre. Chivas 1-2 Cruz Azul — Domingo 22 de noviembre.

— Domingo 22 de noviembre. Querétaro 2-0 Necaxa — Domingo 22 de noviembre.

El resultado con mayor impacto en la parte alta sería la victoria de Cruz Azul sobre Guadalajara en el Estadio Akron, que permitiría a La Máquina terminar como líder con 35 puntos. América también ganaría su compromiso ante Tigres y alcanzaría las 33 unidades, mientras Toluca, Chivas y Atlas cerrarían con 30 puntos. La diferencia de goles colocaría a los Diablos Rojos en la tercera posición.

En la lucha por los últimos boletos, Tijuana aprovecharía su victoria sobre Atlante para llegar a 25 puntos y desplazar a León del octavo lugar. Santos Laguna y Monterrey asegurarían su clasificación con triunfos ante León y Pumas, respectivamente. Bajo esta proyección, Pachuca, León y Pumas quedarían eliminados, pese a llegar a la fecha final con posibilidades matemáticas de avanzar.

¿Cómo quedaría la Liguilla del Apertura 2026, según la IA?

Con los nueve marcadores proyectados, Cruz Azul terminaría como superlíder con 35 puntos, seguido por América con 33. Toluca ocuparía el tercer puesto con 30 unidades, por delante de Chivas y Atlas, que alcanzarían la misma cantidad. Santos Laguna, Monterrey y Tijuana completarían los ocho clasificados.

Así quedarían los enfrentamientos de cuartos de final según la proyección:

Posiciones Enfrentamiento 1° vs 8° Cruz Azul vs Tijuana 2° vs 7° América vs Monterrey 3° vs 6° Toluca vs Santos Laguna 4° vs 5° Chivas vs Atlas

La simulación coloca a Cruz Azul, América, Toluca y Chivas como semifinalistas. La Máquina tendría que superar a Tijuana, mientras las Águilas enfrentarían una eliminatoria ante Monterrey. Toluca avanzaría sobre Santos Laguna y Guadalajara dejaría fuera al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío.

Con estos resultados, las semifinales enfrentarían a Cruz Azul contra Chivas y América frente a Toluca. La proyección favorece a los dos primeros lugares de la clasificación, lo que abriría la posibilidad de una final entre cementeros y azulcremas. La ventaja de cerrar en casa y el criterio de desempate por posición en la tabla serían factores para ambos equipos.

¿Quién sería el campeón de la Liga MX Apertura 2026 según la IA?

Cruz Azul sería el campeón del Apertura 2026 en este escenario generado con inteligencia artificial. La Máquina superaría a Chivas en semifinales y posteriormente vencería al América en la final, con lo que conseguiría el bicampeonato del fútbol mexicano tras conquistar el Clausura 2026.

La proyección favorece al conjunto cementero por su liderato de 32 puntos antes de la última jornada, sus cinco victorias consecutivas y una ofensiva que registra 37 goles en 16 partidos. Sin embargo, su defensa ha recibido 26 anotaciones, una cifra que representa un riesgo frente a rivales como América, que acumula 38 tantos a favor y solamente 23 en contra.

El pronóstico presenta una competencia cerrada. Como referencia externa, el simulador estadístico de Pegasus Football otorgaba 23% de posibilidades de campeonato tanto a Cruz Azul como al América, mientras Toluca aparecía con 21% y Chivas con 20% en su actualización del 10 de noviembre. Estos porcentajes corresponden a un modelo independiente y no deben confundirse con probabilidades calculadas por el ejercicio de IA de esta nota.

La tecnología coloca a Cruz Azul en la ruta hacia el título, pero el pronóstico dependerá de lo que ocurra dentro de la cancha. La Jornada 17 definirá las posiciones finales y los enfrentamientos oficiales de una Liguilla que comenzará el 25 de noviembre, con una final programada inicialmente para el 13 de diciembre.