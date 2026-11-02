¡Sigue desatado! Julián Quiñones brilla con doblete y asistencia en la Champions de Asia

Su club, el Al Qadisiya, le propinó una manita al Al Gharafa con dos tantos del mexicano

Quiñones marcó doblete en la Champions Asiática. | Captura de pantalla ESPN

Julián Quiñones está ‘que no cree en nadie’ en su aventura por Arabia Saudita. El delantero mexicano, ubicado en el puesto número 28 del Balón de Oro 2026, marcó un par de goles y ayudó con una asistencia en la goleada de su equipo, el Al Qadisiya, 5-0 ante el Al Gharafa (exequipo de Héctor Moreno) en un compromiso de la Champions League de Asia celebrado este lunes 2 de noviembre. Con esta actuación, el atacante llegó a cuatro anotaciones en el torneo continental y alcanzó las diez en la presente temporada con el conjunto saudí.

El mexicano participó en tres de los cuatro goles que consiguió su equipo durante los primeros 45 minutos del encuentro disputado en Qatar. Su primera intervención llegó al minuto 17, cuando habilitó a Mohammed Abu Al-Shamat para abrir el marcador. La jugada permitió al Al Qadisiya tomar ventaja desde los primeros minutos y comenzar a controlar el desarrollo del partido.

MÁS INFORMACIÓN: Julián Quiñones marca y da dos asistencias en goleada del Al Qadisiya ante Al Riyadh

Así fueron los dos goles de Julián Quiñones ante Al Gharafa

¡GOL MEXICANO EN CHAMPIONS AFC! 🔥 JULIÁN QUIÑONES NO DEJA DE HACER GOLES. EN VIVO x #DisneyPlus Premium https://t.co/r1KUF32lK7 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 2, 2026

Al minuto 27, Quiñones apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza después de recibir un centro de uno de sus compañeros. El delantero aprovechó el servicio y mandó el balón al fondo de la portería para establecer el 2-0, en una acción que confirmó el dominio del conjunto visitante.

Posteriormente, Yasir Al Shahrani convirtió la tercera anotación del Al Qadisiya. Sin embargo, el mexicano todavía tendría otra oportunidad antes del descanso. Al minuto 45, Quiñones aprovechó un servicio dentro del área y definió de primera intención para conseguir su doblete, con el que estableció el 4-0 parcial, resultado que se incrementó para la parte complementaria con el último gol del equipo de Quiñones, sin embargo, el mexicano ya no intervino en dicha acción. Eso sí, tras el silbatazo final, el exatacante de equipos como Tigres, Atlas y América se llevó la distinción de mejor jugador del partido.

"كينيونيس" نجم مباراتنا الآسيوية 🤩🏅 #الغرافة_القادسية | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة https://t.co/3AXSrKmSCR — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) November 2, 2026

De esta manera, el futbolista de 29 años participó directamente en tres anotaciones durante la primera mitad, gracias a sus dos goles y una asistencia. Su actuación llegó apenas cuatro días después de registrar un gol y dos asistencias en la goleada de 6-0 sobre Al Riyadh, correspondiente a la Liga de Arabia Saudita.

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en la temporada 2026-2027 y en la Champions de Asia?

Con su doblete ante Al Gharafa, Julián Quiñones alcanzó los diez goles en la temporada 2026-2027, distribuidos entre la Saudi Pro League, la Copa del Rey de Arabia Saudita y la AFC Champions League Elite. El delantero también acumula seis asistencias entre los torneos citados.

Competencia Partidos Goles Asistencias Liga de Arabia Saudita 11 6 5 AFC Champions League Elite 4 4 1 Copa del Rey de Arabia Saudita 1 0 0 Total 16 10 6

En la competencia continental, Quiñones había marcado ante Al Wasl en la primera jornada y contra Al Sadd en la tercera fecha. El doblete frente a Al Gharafa elevó su registro a cuatro anotaciones en igual número de partidos, cifra que lo mantiene entre los futbolistas que compiten por los primeros lugares de la tabla de goleo.

¡DOBLETE DE JULIÁN QUIÑONES! ⚽️ 🔥 📺 EN VIVO por ESPN 3 y #DisneyPlus Premium https://t.co/gdEZ1guavZ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 2, 2026

El delantero mexicano continúa así con su participación ofensiva en el futbol de Arabia Saudita, después de conquistar el título de goleo de la liga local durante la campaña anterior. Su siguiente objetivo será mantener la producción en ambas competencias, donde Al Qadisiya pelea por los puestos de clasificación y los títulos de la temporada.