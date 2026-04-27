¡Goleada de un millón de dólares! Cruz Azul aplasta al Necaxa y termina como el equipo con más puntos

La Máquina terminó en tercer lugar de la tabla general y enfrentará al Atlas en los cuartos de final de la Liguilla

Luka Romero festejó el golazo que marcó en el Azteca | Alejandra Suárez

El Cruz Azul se reencontró con la victoria después de nueve partidos sin poder sumar de a tres puntos, luego de golear 4-1 al Necaxa en el Estadio Azteca, en duelo correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, con lo que terminó en el tercer lugar general y con el premio de un millón de dólares al sumar más puntos que nadie en el año.

En el primer duelo de Joel Huiqui al frente de La Máquina, el equipo no pudo mostrar su mejor versión en la primera parte, ya que no encontró los espacios para hacerle daño a los rojiblancos. En un inicio optó por ejercer presión en la salida de sus rivales, pero la zaga de Aguascalientes estuvo concentrada para no cometer errores.

Huiqui aprobó en su debut como DT de Cruz Azul | Alejandra Suárez

Por su parte, los Rayos quisieron hacer daño por el costado de la derecha, con Kevin Rosero como su mejor hombre por su velocidad y habilidad con el balón controlado. Aunque fue un dolor de cabeza para Omar Campos, su acción más peligrosa llegó al minuto 35 con un centro al área, donde llegó Ricardo Monreal y cabeceó hacia el arco, solo que Kevin Mier atrapó la redonda.

La Máquina tuvo algunos destellos en ofensiva, sobre todo a la hora de buscar al frente a Rodolfo Rotondi y a Gabriel Fernández, solo que sin poder poner en aprietos al guardameta Luis Unsain. Una de las acciones más claras fue al minuto 45, cuando ‘Rodo’ bajó la pelota para Agustín Palavecino, quien pateó al arco pero su disparo se estrelló en un defensa. El siguiente rebote le cayó al Toro y el uruguayo mandó a volar su tiro.

Paradela y Palavecino cumplen con la ley del ex ante Necaxa

Para la segunda mitad los Celestes salieron más enchufados, pues Rodolfo Rotondi se conectó mucho mejor con Paradela. En el minuto 47, José recibió la pelota en el área, por el costado de la derecha, pero su disparo cruzado se fue por un costado, perdonado a los Rayos; sin embargo, logró sacarse la espina clavada en la siguiente acción, abriendo el marcador al 52′.

De nueva cuenta Rotondi recibió un pase a profundidad en el área y mandó un centro retrasado, donde llegó el atacante argentino para sacar un potente disparo, vencer la meta de Unsain y cumplir con la ley del ex ante los de Aguascalientes, a quienes pidió disculpas por la anotación.

Paradela y Palavecino le anotaron al Necaxa | Alejandra Suárez

Por si a los seguidores rojiblancos no les dolió lo suficiente esta anotación, Agustín Palavecino también les marcó gol al minuto 63. Con asistencia de José Paradela, el platense se metió al área por el costado de la derecha y con un tiro-centro guardó la número cinco en la base del poste más lejano.

El Estadio Azteca vivió minutos de locura en el Cruz Azul vs Necaxa

Después de la segunda anotación de los de La Noria, Gabriel ‘Toro’ Fernández pateó a Kevin Rosero dentro del área. En un principio no se marcó la falta, pero tras la revisión en el VAR, se dio el visto bueno para la pena máxima, la cual fue bien cobrada por parte de Ricardo Monreal. Con la diana de los Rayos, Joel Huiqui y Martín Varini hicieron modificaciones en la cancha, las cuales marcaon la diferencia inmediatamente.

Emilio Lara entró de cambio al 74′ y un minuto después se fue expulsado por cometer una falta en los linderos del área, luego de derribar al nigeriano Christian Ebere, quien se marchaba solo de cara a la portería y tras estar unos instantes en la cancha. Luka Romero, que también llevaba un corto tiempo en el campo, cobró de gran manera la falta, mandando a guardar la pelota en el ángulo más lejano de la meta necaxista y poner el 3-1 parcial al 73′.

¡Y La Máquina hoy salió afinadísima! 🚂



Goooolazo de Luka Romero de tiro libre y aquí se los dejo para que lo griten de nuevo, aficionados del @CruzAzul.💙💥#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J17 | #CAZNEC pic.twitter.com/lzIHhT9Hik — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 27, 2026

Cuando todo parecía que el electrónico no se iba a mover más, Andrés Montaño recibió el balón dentro del área, lo condujo con dirección a la meta y sacó un disparo colocado, pero al estrellarse en la pierna de un zaguero, terminó metiéndose al fondo de las redes tras cambiarle la trayectoria a Luis Unsain al 93′.

Con este resultado, el Cruz Azul llegó a 33 puntos y se coló hasta la tercera posición de la tabla general, con lo que ahora enfrentará los cuartos de final de la Liguilla contra el Atlas, que terminó en la sexta posición.

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