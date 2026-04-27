¿Hay Doble Hoy No Circula este 27 de abril 2026?: Estos carros no salen el lunes en CDMX y Edomex

Tras la suspensión de la contingencia ambiental, el Hoy No Circula opera con normalidad este lunes 27 de abril en CDMX y Edomex

El Estado de México activó la fase 1 de la contingencia ambiental| Reuters

La calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México volvió a ser tema central durante el fin de semana, luego de que se activara la Contingencia Ambiental Fase 1 el domingo 26 de abril. Esta medida obligó a aplicar el Doble Hoy No Circula de forma temporal para reducir los niveles de contaminación.

Sin embargo, para este lunes 27 de abril de 2026, las condiciones atmosféricas cambiaron. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la suspensión de la contingencia, lo que modifica directamente las restricciones vehiculares para el inicio de semana.

Ante este escenario, el programa Hoy No Circula regresa a su esquema habitual. Por ello, es importante conocer qué vehículos deben respetar las limitaciones este lunes y cuáles pueden circular sin problema en la CDMX y el Edomex.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el lunes 27 de abril de 2026 y cuáles sí?

Para este lunes 27 de abril, ya sin contingencia ambiental activa, el programa Hoy No Circula opera de manera normal. Esto significa que no podrán circular los vehículos con:

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

Hoy No circula lunes | @CAMegalopolis

La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México. En contraste, sí pueden circular sin restricciones:

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Unidades de emergencia y servicios esenciales

Es importante considerar que estas condiciones corresponden al esquema regular, ya que la suspensión de la contingencia evita la aplicación del Doble Hoy No Circula para este lunes.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se implementa cuando la CAMe declara Contingencia Ambiental Fase 1, generalmente al registrarse altos niveles de ozono que superan los límites establecidos en el Valle de México.

Este fenómeno suele presentarse en días con alta radiación solar, poco viento y acumulación de contaminantes, lo que impide la dispersión del aire sucio. En estas condiciones, las autoridades aplican restricciones más estrictas para reducir la circulación vehicular.

Bajo este esquema, más autos dejan de circular, incluyendo algunos con holograma 0 y 00, dependiendo de la terminación de placas. El objetivo es disminuir de forma inmediata la emisión de contaminantes y proteger la salud de la población.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas importantes. En la Ciudad de México, la multa equivale a entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2026 representa aproximadamente entre 2,000 y 3,000 pesos. Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales por el servicio de arrastre y el tiempo de resguardo.

En el Estado de México, las sanciones son similares y también contemplan la retención del vehículo. Por ello, se recomienda revisar diariamente las restricciones y evitar circular en días no permitidos para no generar gastos innecesarios.

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