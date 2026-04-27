Karely Ruiz se impone por decisión dividida ante Kim Shantal en Supernova Génesis 2026

El enfrentamiento se dio en un contexto particular, ya que Ruiz entró como reemplazo de última hora, mientras que su rival venía de pelear previamente en la misma función

Ruíz y Shantal regalaron un gran espectáculo | @supernovaboxing

Karely Ruiz se llevó la victoria sobre Kim Shantal en una de las peleas que más atención generó en Supernova Génesis 2026, dentro de la Arena Ciudad de México. El combate se resolvió por decisión dividida, luego de tres asaltos en los que ambas intercambiaron golpes y llevaron la emoción de los fans hasta el límite.

Desde el inicio, el enfrentamiento mostró un ritmo constante. En el primer round, Karely Ruiz y Kim Shantal buscaron atacar tanto al cuerpo como al rostro, con momentos en los que Shantal logró tomar la iniciativa. Sin embargo, no pudo mantener ese dominio debido a un ajuste en su careta, lo que le restó continuidad en su ataque.

Para el segundo asalto, la dinámica se mantuvo con intercambios constantes. Shantal intentó presionar hacia el frente, mientras Karely optó por responder en retroceso, buscando espacios para conectar. Ambas comenzaron a mostrar señales de desgaste, pero sin bajar el ritmo en la búsqueda de golpes.

El tercer round dejó de lado cualquier planteamiento previo. Las dos salieron a lanzar combinaciones sin pausas, con el cansancio presente en cada movimiento. Karely Ruiz logró cerrar con mayor volumen de golpes, lo que terminó siendo clave para inclinar la decisión a su favor en las tarjetas.

THE LAST 90 SECONDS BETWEEN KARELY RUIZ AND KIM SHANTAL 😮‍💨



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La pelea llegó a manos de los jueces, quienes entregaron una decisión dividida. Una tarjeta marcó 29-28 a favor de Kim Shantal, mientras que las otras dos dieron el mismo puntaje para Karely Ruiz, lo que le otorgó el triunfo en una de las contiendas que se definieron por detalles.

El combate tuvo un contexto particular, ya que Karely Ruiz llegó como reemplazo de última hora tras la baja de Lupita Villalobos por un problema médico. Por su parte, Kim Shantal venía de participar en otro combate esa misma noche, ante Milica, lo que añadió un elemento distinto al desarrollo de la pelea.

Con este resultado, Karely Ruiz suma una victoria en su paso por este tipo de eventos, y se sacude el descalabro sufrido en Ring Royale ante Marcela Mistral. El enfrentamiento entre Ruiz y Shantal quedó como uno de los momentos más comentados de la jornada.

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