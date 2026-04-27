Inter de Bogotá vs Boyacá Chicó, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?
Los capitalinos se juegan la última bala para seguir soñando con el tiquete a los playoffs del campeonato.
Se le va el bus de la clasificación al Inter de Bogotá. Los capitalinos, que han causado sensación por su proyecto de marketing y de crear hinchada, tendrán un duelo crucial en Techo frente a Boyacá Chicó. El rival, aunque ha tenido un semestre para el olvido, ha cosechado algunas sorpresas frente a los grandes.
Horario del partido Inter de Bogotá vs Boyacá Chicó hoy 26 de abril
Este duelo, válido por la jornada 18 de Liga, tendrá su pitazo inicial este domingo a partir de las 8:20 de la noche (hora COL) en el Metropolitano de Techo con el arbitraje de Alejandro Moncada.
Alineaciones del Inter de Bogotá vs Boyacá Chicó para la fecha 18, al momento
Así forma el Inter de Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Kalazán Suárez; Rubén Manjarrés, Larry Vásquez; Facundo Boné, Kevin Parra, Ian Poveda y Fabricio Sanguinetti. DT: Ricardo Valiño.
Así forma Boyacá Chicó: Emiliano Dennis; Arlen Banguero, Sebastián Palma, Juan Quiceno; Juan Díaz, Andrés Aedo, Delio Ramírez, Sebastián Salazar; Óscar Caicedo, Santiago Mera e Ítalo Montaño. DT: Jhon Jaime Gómez.
¿Quién transmite en vivo el Inter de Bogotá vs Boyacá Chicó y dónde mirar en TV y streaming?
Win+ Fútbol y Win Sports transmitirán los detalles del compromiso, así como Win Play vía streaming.