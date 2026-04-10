Nicolás Sánchez ante rumores de salida del Tato en Rayados: “Nos evalúan a todos”

La previa del Atlas vs Monterrey de este sábado 11 de abril parece girar en torno al futuro de la directiva y del cuerpo técnico de los Rayados

Nicolás Sánchez habla sobre el Tato Noriega | Imago7

Los Rayados siguen en el ojo del huracán ante los rumores que indican cambios en la dirigencia, mismos que para Nicolás Sánchez son temas de evaluación.

El entrenador albiazul señaló que tanto él como todos en el equipo están a prueba y que dichos resultados solamente se pueden cambiar dentro de la cancha, pues los triunfos cambian el ambiente.

“Esto que sucede en este momento en el club es parte de pertenecer a un club importante como el nuestro. Por eso, a todos, cada uno en su función, nos han elegido para desenvolvernos en la función que le toca a cada uno, para cuando pasen también este tipo de situaciones que no son agradables y que no se espera que sucedan recurrentemente.

Ahí es donde nos evalúan a todos, donde estamos todos a prueba. Entiendo que hay gente preparada para llevar adelante estos momentos en lo que es lo externo. Y entendemos también que muchas de esas soluciones, o prácticamente todas, están dentro de la cancha. Sabemos que, con la dificultad que hay hoy ganando, no digo que se escondan problemas, pero se genera otro ambiente, se transmite otra energía, y es lo que nosotros estamos buscando: poder transmitir lo que sentimos nosotros dentro del vestidor, llevarlo a la cancha, y ahí es donde se lo tenemos que transmitir a la gente”, comentó.

Fuentes cercanas indicaron que José Antonio Noriega y Héctor Lara dejarán su puesto al término del semestre tras el pésimo desempeño del plantel en cuanto a títulos durante su gestión. Asimismo, se confirmó que Eduardo de la Torre es parte del interés para reemplazar al Tato en la presidencia, teniendo sondeos con el ex directivo de Chivas.

Cabe destacar que desde la noche del jueves la fanaticada rayada se hizo presente con mantas en contra de Noriega, esto a las afueras del Gigante de Acero y las oficinas de la empresa.

Apoyo incondicional al Tato en un entorno tenso en Rayados

Por otro lado, el ex jugador y ahora entrenador reconoció un espaldarazo total del actual presidente deportivo hacia su proceso de aquí al final del certamen, el cual aceptó que es responsabilidad de todos por el mal momento.

“El apoyo de la directiva es total desde que inició este ciclo. Con eso sigo súper tranquilo, así que entiendo que estamos todos en la misma línea. Después, no sabes si estuvimos reunidos. Acá reuniones hay, hay siempre, y el tiempo que estamos en el club para mí es sagrado.

A ver, de todos, es de todos. Cuando la cosa va bien y cuando no va bien, es de todos. Todos aportan su granito de arena y todos desde su lugar, en un club donde tanta gente ayuda y tanta gente está en el día a día. Obviamente que los protagonistas después se reducen a entrenador, cuerpo técnico. Pero la responsabilidad que tenemos todos hoy es de todos”, finalizó.

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