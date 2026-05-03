¿Por qué no juega Brian Rodríguez en el América vs Pumas?

Brian Rodríguez queda fuera del América vs Pumas por molestias musculares; Jardine decide no arriesgarlo e Isaías Violante ocupará su lugar

El uruguayo no estará ni en la banca en la ida de cuartos | Imago7

Brian Rodríguez quedó descartado de último momento para el América vs Pumas, luego de que el cuerpo técnico decidiera no arriesgarlo en el duelo de Liguilla. El futbolista uruguayo presentaba molestias musculares que lo tenían en duda para este compromiso y, aunque estaba contemplado para aparecer como titular, finalmente no estará ni en el once inicial ni en la banca.

La decisión se tomó después de una última valoración previa al partido. El atacante fue sometido a una prueba final antes del encuentro, pero André Jardine y su cuerpo técnico optaron por no forzar su participación ante el riesgo de agravar la molestia en una instancia clave del torneo.

¿Qué le pasó a Brian Rodríguez y quién juega en su lugar?

De acuerdo con la información previa al partido, Brian Rodríguez iba a salir como titular, pero las molestias musculares cambiaron los planes del América. Incluso, se le vio vestido con la chamarra del equipo en la banda, señal de que estaba con el grupo, aunque sin condiciones para ser considerado dentro de la convocatoria final.

Descartado Brian Rodríguez. El uruguayo de último momento quedó fuera del partido por molestias.



Durísima baja para las Águilas. El futbolista se encuentra en la cancha viendo el calentamiento de sus compañeros. pic.twitter.com/8UVcuGMrjI — Ismael González (@ismagonzalezmx) May 3, 2026

Ante la baja del uruguayo, Isaías Violante ocupará su lugar dentro del planteamiento azulcrema. El ajuste obliga a Jardine a modificar una pieza ofensiva de último momento, en una serie donde América enfrenta a Pumas por los cuartos de final del Clausura 2026, en el Estadio Azteca.

La ausencia de Brian representa otro golpe para un América que llega condicionado por distintas bajas. El extremo era una de las cartas ofensivas para abrir el partido, por su velocidad, desequilibrio y capacidad para atacar por fuera, por lo que su salida del plan inicial cambia el panorama del equipo antes del arranque.

El caso de Brian se suma a una lista de ausencias relevantes. América no cuenta con Israel Reyes, Raúl Zúñiga, Luis Malagón y Víctor Dávila, elementos que han reducido las opciones de Jardine para encarar la Liguilla. Reyes no está disponible por su convocatoria con la selección mexicana, mientras que Zúñiga sufrió una fractura de clavícula durante un entrenamiento. En el arco, Luis Malagón también es baja de largo plazo tras una lesión que lo dejó fuera del resto de la temporada, mientras que Víctor Dávila quedó fuera por una fractura sufrida ante Xolos de Tijuana.

Con este panorama, Jardine decidió priorizar la salud de Brian Rodríguez y evitar un escenario que pudiera dejarlo fuera por más tiempo. La medida apunta a no comprometer al jugador en una serie que todavía puede extenderse, aunque para este partido la determinación fue tajante: no será titular ni suplente.

La baja de último momento obliga al América a responder con ajustes inmediatos ante Pumas. Isaías Violante tendrá la oportunidad de tomar protagonismo en un partido de alta exigencia, mientras Brian Rodríguez queda como una ausencia sensible en una noche marcada por las lesiones y las decisiones de precaución en Coapa.

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