Posible alineación de Pumas para el Clásico Capitalino ante América en los cuartos de final

Efraín Juárez apostaría por una estructura que le permita sostener la posesión y responder ante los momentos de presión de las Águilas en el Estadio Azteca

Este es el posible 11 de Pumas para el duelo ante América

Por: Esteban Garrido

Pumas y América se enfrentarán este domingo 3 de mayo en el Estadio Azteca, en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. El duelo, programado a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, tendrá un ingrediente especial: será el Clásico Capitalino y pondrá frente a frente al primero contra el octavo lugar de la tabla general.

El equipo universitario llega a esta serie con la responsabilidad de defender su condición de líder del torneo, mientras que las Águilas buscarán dar el golpe desde el primer partido. La ida puede marcar el rumbo de una eliminatoria que tendrá mucha atención, no solo por la rivalidad entre ambos clubes, sino por el antecedente de que en otras ocasiones el primer lugar ha quedado eliminado ante el octavo sitio.

Para Efraín Juárez también será una prueba importante, ya que vivirá su primera experiencia en la Liguilla mexicana. El técnico de Pumas deberá manejar los tiempos del partido y encontrar el equilibrio necesario para que su equipo compita con orden en una cancha de alta exigencia como el Estadio Azteca.

De cara a este compromiso, Pumas podría repetir el mismo 11 con el que venció 2-0 a Pachuca en la última jornada del torneo. Esa alineación le dio resultado al conjunto universitario en el cierre de la fase regular y podría ser la base para encarar el primer capítulo ante América.

El posible 11 de Pumas para enfrentar a las Águilas estaría conformado por Keylor Navas en la portería; Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo y Álvaro Angulo en la defensa; Rodrigo López, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Uriel Antuna en el medio campo; mientras que Robert Morales aparecería en el ataque.

Portero: Keylor Navas.

Keylor Navas. Defensas: Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo y Álvaro Angulo.

Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo y Álvaro Angulo. Mediocampistas: Rodrigo López, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Uriel Antuna.

Rodrigo López, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Uriel Antuna. Delnatero: Robert Morales.

La presencia de Keylor Navas en el arco será uno de los puntos más importantes para los universitarios, mientras que la zona ofensiva tendría velocidad y movilidad con Carrillo, Antuna y Morales. En medio campo, Efraín Juárez apostaría por una estructura que le permita sostener la posesión y responder ante los momentos de presión del América.

Pumas, sin embargo, no llega completo para este partido. Alan Medina será baja tras sufrir una fractura de tobillo, mientras que Guillermo Martínez tampoco estará disponible al ser convocado por la selección mexicana de Javier Aguirre. Estas ausencias obligan al cuerpo técnico a ajustar sus opciones para el arranque de la eliminatoria.

Con esta alineación, Efraín Juárez dejaría en la banca a elementos como Juninho, Jesús Rivas y Ángel Rico, jugadores que podrían ser alternativas durante el desarrollo del encuentro. Pumas buscará tomar ventaja en la ida de los cuartos de final y dar el primer paso en una serie que tendrá como escenario el Estadio Azteca y como marco una nueva edición del Clásico Capitalino ante el América.

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