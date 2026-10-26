Ansu Fati revive su pesadilla: otra lesión a los 15 minutos frena su regreso con el Mónaco

El español volvió a lesionarse a los 15 minutos ante Lille. El delantero del Mónaco revive su calvario físico tras recuperar su nivel y marcar dos goles en sus últimos partidos

El atacante no encuentra consistencia física | Reuters

Ansu Fati vuelve a sufrir las consecuencias de los problemas físicos que han condicionado su carrera. Cuando parecía recuperar la continuidad y la confianza en el Mónaco, el delantero español tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 15 del encuentro frente al Lille, correspondiente a la jornada 8 de la Ligue 1. Una nueva lesión muscular interrumpió su regreso a la competición, apenas dos semanas después de dejar atrás varios meses de inactividad.

El atacante de 23 años se había perdido el inicio de la temporada 2026-27 por una lesión en la pantorrilla, pero logró regresar a los planes de Filipe Luís y respondió con dos goles en sus tres partidos anteriores. Sin embargo, el encuentro de este domingo 25 de octubre terminó con otra salida anticipada y la incertidumbre sobre su estado físico. Su historial de lesiones, que comenzó en 2019, vuelve a representar un obstáculo para su carrera.

¿Qué le pasó a Ansu Fati en el partido entre Mónaco y Lille?

Ansu Fati apenas permaneció 15 minutos sobre el césped del estadio Luis II. El exfutbolista del Barcelona comenzó el encuentro como titular por el sector izquierdo, pero una molestia muscular le impidió continuar. Tras sentarse sobre el terreno de juego y recibir atención médica, abandonó la cancha visiblemente afectado y fue sustituido por Mathys Detourbet. El partido terminó con empate 1-1.

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Las primeras informaciones apuntaron a una posible lesión muscular en la pierna derecha, aunque también hubo reportes sobre molestias en la pantorrilla izquierda. Después del encuentro, Filipe Luís señaló que el problema podría localizarse en los isquiotibiales, pero reconoció que todavía desconocía su gravedad. El delantero deberá someterse a pruebas médicas para determinar el alcance de la dolencia y el tiempo que podría permanecer fuera de las canchas.

El contratiempo llegó después de una serie de actuaciones que habían permitido recuperar la confianza en el delantero. Ansu marcó frente al CSKA de Sofía y el Friburgo en la Conference League, después de reaparecer contra Toulouse en la Ligue 1. Su rendimiento le permitió sumar minutos y regresar al once inicial del Mónaco, equipo que decidió apostar por su continuidad tras adquirir su pase definitivo en junio de 2026.

¿Cuántos partidos se ha perdido Ansu Fati por lesión en su carrera?

Los problemas físicos han acompañado a Ansu Fati desde sus primeras temporadas con el Barcelona. De acuerdo con el historial de Transfermarkt disponible hasta la campaña 2025-26, el delantero acumulaba 746 días de ausencia y 142 partidos perdidos por distintos problemas físicos, enfermedades y periodos de recuperación. Estas cifras todavía no incorporan la totalidad de sus ausencias de la temporada 2026-27 ni el problema muscular sufrido ante Lille.

El registro identifica 20 periodos de ausencia entre septiembre de 2019 y octubre de 2026, anteriores al encuentro frente al Lille. De ellos, 16 corresponden a lesiones físicas y cuatro a enfermedades o periodos de acondicionamiento. La rotura de menisco que sufrió en noviembre de 2020 representa el episodio de mayor duración, aunque sus problemas musculares también han provocado interrupciones prolongadas.

La lesión de rodilla sufrida ante el Betis el 7 de noviembre de 2020 marcó un antes y un después en su trayectoria. El futbolista necesitó varias intervenciones quirúrgicas y permaneció alejado de la competición durante aproximadamente diez meses. Transfermarkt contabiliza 306 días de baja y 64 partidos perdidos por aquella rotura de menisco, que frenó su crecimiento después de irrumpir en el primer equipo del Barcelona.

Los problemas continuaron en las temporadas posteriores. Durante la campaña 2021-22 sufrió dos lesiones musculares en el muslo que representaron 133 días de baja, según Transfermarkt. En noviembre de 2023, ya como futbolista del Brighton, padeció una lesión en la pantorrilla que le costó 70 días de recuperación y 13 encuentros. También registró problemas en un pie y nuevas molestias musculares durante su última etapa en el Barcelona.

Todas las lesiones de Ansu Fati desde su debut profesional

El historial permite reconstruir los contratiempos físicos que han condicionado la carrera del delantero desde 2019. Las rodillas, los muslos y las pantorrillas aparecen entre las zonas más afectadas, además de problemas en la cadera y un pie.

Año Lesiones y ausencias registradas 2019 Dos problemas de rodilla y una lesión de cadera. 2020 Contusión de cadera y rotura de menisco de la rodilla derecha. 2021 Problemas de rodilla, lesión muscular y un periodo de recuperación física. 2022 Lesión en el muslo que lo mantuvo fuera durante varios meses. 2023 Contusión de rodilla y lesión de pantorrilla durante su etapa en el Brighton. 2024 Lesión en un pie y un nuevo problema muscular. 2025 Dos ausencias por enfermedad, falta de condición física y lesión muscular. 2026 Dos problemas musculares en febrero, lesión de pantorrilla desde mayo y nueva molestia muscular ante Lille el 25 de octubre.

La última lesión de pantorrilla registrada antes del encuentro frente al Lille comenzó el 18 de mayo de 2026, la cual ondicionó su preparación para la nueva campaña. El futbolista no reapareció en un partido oficial hasta octubre, cuando volvió a tener minutos frente al Toulouse. La recuperación le permitió disputar cuatro encuentros antes de sufrir su nuevo contratiempo.

Pese a sus dificultades físicas, Ansu Fati encontró en Mónaco una oportunidad para recuperar protagonismo. Durante la temporada 2025-26 participó en 30 partidos y convirtió 12 goles, registros que convencieron al club francés para ejecutar la opción de compra que tenía acordada con el Barcelona. El 30 de junio de 2026, el conjunto del Principado confirmó su contratación definitiva con un vínculo hasta 2030.

El propio futbolista había reconocido su preocupación por las lesiones días antes del partido frente al Lille. “Daría todo por no lesionarme nunca más”, expresó en declaraciones recientesTambién explicó que trabaja diariamente para reducir el riesgo de nuevos problemas físicos y encontrar la regularidad que le ha faltado durante distintas etapas de su carrera.

Ansu Fati cumplirá 24 años el próximo 31 de octubre y todavía tiene tiempo para reconstruir su trayectoria. Su capacidad goleadora quedó reflejada en los últimos encuentros con el Mónaco, pero el nuevo problema muscular vuelve a detener su progresión. Las pruebas médicas determinarán si enfrenta otro periodo de recuperación, mientras el delantero busca dejar atrás las lesiones que le han impedido establecerse de manera continua en el fútbol europeo.