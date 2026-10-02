Justicia francesa da carpetazo a demanda de Kylian Mbappé contra PSG por acoso moral

El conflicto judicial entre el delantero francés y su antiguo club incluyó una disputa contractual por 61 millones de euros, la cual habría quedado resulta después de su arribo al Real Madrid

El conflicto económico entre el jugador y el club se resolvió | Reuters

La justicia francesa puso fin a otro capítulo del conflicto entre Kylian Mbappé y el PSG. La denuncia presentada por el actual delantero del Real Madrid contra su antiguo club por presunto acoso moral quedó archivada por falta de pruebas suficientes.

De acuerdo con información de EFE, la denuncia formaba parte de los diferentes procedimientos judiciales que comenzaron después de la salida de Mbappé del conjunto parisino. Los abogados del futbolista habían retirado previamente la acción, aunque la investigación continuó su curso en Francia hasta que los responsables del caso determinaron que no existían elementos para mantenerla abierta.

Los jueces instructores archivaron el expediente desde mayo al considerar también que el propio denunciante ya no sostenía la acusación. La decisión se conoce después de que el futbolista retirara formalmente la denuncia durante el desarrollo de su disputa con el PSG.

MÁS INFORMACIÓN: Mbappé amenaza con embargar al PSG por una deuda millonaria

¿Por qué Kylian Mbappé había denunciado al PSG por acoso moral?

La acusación de Mbappé estaba relacionada con el periodo en el que quedó apartado del primer equipo parisino durante las diferencias sobre la renovación de su contrato. El delantero consideraba que esa medida buscaba presionarlo para ampliar su vínculo o aceptar una salida que dejara una compensación económica al PSG.

El enfrentamiento surgió durante los últimos meses de su relación contractual con el club. Kylian había comunicado su intención de no prolongar el acuerdo y posteriormente quedó fuera de la dinámica habitual del primer equipo durante varias semanas, antes de reincorporarse a los entrenamientos y partidos bajo las órdenes de Luis Enrique.

El delantero terminó su etapa en París y posteriormente se incorporó al Real Madrid como agente libre, pero el final de su relación con el PSG trasladó las diferencias entre ambas partes de los terrenos de juego a los tribunales. Uno de los principales puntos de conflicto estuvo relacionado con salarios y primas pendientes.

El PSG retuvo parte de esas cantidades al sostener que existía un acuerdo verbal con el jugador relacionado con su reincorporación al primer equipo. Mbappé rechazó esa interpretación y emprendió diferentes acciones judiciales en 2025 para reclamar el dinero que consideraba pendiente de pago.

El conflicto económico entre Mbappé y PSG también quedó resuelto

La situación tomó otro rumbo después de que un tribunal laboral resolviera el litigio económico a favor del futbolista. La resolución obligó al Paris Saint-Germain a pagar 61 millones de euros a Mbappé por conceptos relacionados con salarios y primas que permanecían pendientes.

El club parisino decidió no apelar aquella decisión, por lo que el fallo quedó firme. Tras esa resolución, Mbappé retiró la denuncia por acoso moral que había presentado contra su antiguo equipo, aunque las autoridades francesas mantuvieron abierta la investigación hasta determinar si existían elementos para continuarla.

El archivo de la causa termina con ese frente judicial entre el capitán de la selección francesa y el PSG. La justicia determinó que no había pruebas suficientes para continuar con el procedimiento y cerró el expediente, con lo que queda concluida la disputa judicial derivada de la última etapa de Mbappé como futbolista del conjunto parisino.