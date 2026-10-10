PSG vs Le Mans, en vivo la Ligue 1 2026: resultado y goles de la jornada 6

El conjunto parisino busca regresar renovado tras la Fecha FIFA y salir del sexto lugar, ya que apenas cuenta con ocho puntos

PSG vs Le Mans, sigue el partido en vivo | Claro Sports

¡Alineaciones confirmadas!

PSG: Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Lucas Hernández, Lucas Digne, João Neves, Lucas Beraldo, Dro Fernández, Maghnes Akliouche, Ferran Torres y Mika Godts.

Le Mans: Nicolas Kocik, Noa Boissé, Samuel Yohou, Harold Voyer, Rayan Bamba, Jean Vercruysse, Alexandre Lauray, Lucas Bretelle, Lucas Calodat, Habib Diallo y Louis Mafouta.

PSG vs Le Mans, en vivo

El Paris Saint-Germain recibe al Le Mans FC este sábado 10 de octubre en el Parque de los Príncipes, en un encuentro correspondiente a la jornada 6 de la Ligue 1 2026-27. El equipo dirigido por Luis Enrique busca mantener su recuperación en el campeonato francés, después de un inicio irregular que lo tiene en la sexta posición con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y una derrota. El conjunto parisino llega con dos triunfos consecutivos en liga y necesita sumar de a tres para acercarse a los primeros lugares de la clasificación.

Por su parte, Le Mans llega como uno de los equipos recién ascendidos a la primera división francesa, con seis unidades y ubicado en el décimo. Los dirigidos por Patrick Videira acumulan tres partidos consecutivos sin perder y buscarán sorprender al campeón defensor en su propia casa. Sigue todos los detalles del PSG vs Le Mans en nuestro minuto a minuto, con las alineaciones, mejores jugadas, goles y el resultado de este compromiso de la Ligue 1.

¿A qué hora inicia el PSG vs Le Mans hoy 10 de octubre de 2026?

El encuentro entre PSG y Le Mans comenzará este sábado 10 de octubre a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, en el Parque de los Príncipes de París, Francia. El partido corresponde a la sexta fecha de la temporada 2026-27 de la Ligue 1 y tendrá a Mathieu Vernice como árbitro central.

¿Dónde ver el PSG vs Le Mans en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre PSG y Le Mans podrá seguirse en México a través de FOX One, plataforma de streaming que cuenta con la transmisión del encuentro correspondiente a la jornada 6 de la Ligue 1. Además, en Claro Sports podrás consultar el minuto a minuto, con todas las incidencias, goles, estadísticas y el resultado del enfrentamiento.