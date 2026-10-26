Alajuelense vs Pérez Zeledón en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón por la jornada 13 del Torneo Apertura de Costa Rica.

Alajuelense vs Pérez Zeledón, minuto a minuto, Liga de Costa Rica | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de San Carlos vs Deportivo Saprissa! Los equipos se enfrentan este domingo 25 de octubre por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica. Los morados buscarán defender el liderato del campeonato, mientras que los norteños intentarán conseguir una victoria que les permita ingresar entre los cuatro primeros de la clasificación. En el último enfrentamiento entre ambos, Saprissa se impuso por 2-1.

Deportivo Saprissa afronta este compromiso como líder del torneo, con 24 puntos en 12 partidos disputados, igualado con Cartaginés. El conjunto morado viene de empatar 0-0 frente a Firpo por la Copa Centroamericana de Concacaf. En su última presentación por el campeonato local cayó por 1-0 ante Cartaginés, por lo que buscará recuperarse como visitante y mantenerse en lo más alto de la tabla.

Por su parte, San Carlos llega ubicado en la quinta posición, con 19 unidades, las mismas que Alajuelense, que ocupa el cuarto puesto. Los norteños vienen de igualar 3-3 frente a Sporting FC, en un encuentro en el que Roberto Córdoba convirtió el gol del empate mediante un penal en los minutos finales. Una victoria ante Saprissa les permitiría alcanzar los 22 puntos y fortalecer sus posibilidades de clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alajuelense vs Pérez Zeledón hoy domingo 25 de octubre de 2026?

El encuentro entre Alajuelense y Pérez Zeledón será el domingo 25 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Alajuelense vs Pérez Zeledón para la jornada 13, al momento

Alajuelense y Pérez Zeledón no tendrá jugadores suspendidos para este partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Machillo Ramírez y Rónald Gómez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Alajuelense : Washington Ortega, Yerlan Sosa, Alexis Gamboa, Giancarlo González, John Ruiz, Celso Borges, Aarón Salazar, Creichel Pérez, Juan Pablo Añor, Kenyel Michel, Ronaldo Cisneros. DT : Machillo Ramírez

: Washington Ortega, Yerlan Sosa, Alexis Gamboa, Giancarlo González, John Ruiz, Celso Borges, Aarón Salazar, Creichel Pérez, Juan Pablo Añor, Kenyel Michel, Ronaldo Cisneros. : Machillo Ramírez Pérez Zeledón: Bryan Segura, Rawy Rodríguez, William Fernández, Kenneth Carvajal, Mauricio Núñez, Wilber Rentería, Joaquín Aguirre, Darío Múñoz, Axel Amador, Kenneth González, Jose Alvarado. DT: Rónald Gómez.

MÁS INFORMACIÓN: Saprissa sobrevivió en El Salvador y Medford encontró motivos para sentirse en ventaja

Antecedentes del Alajuelense vs Pérez Zeledón y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Pérez Zeledón:

29 de agosto de 2026 | Pérez Zeledón 1-1 Alajuelense | Torneo Apertura

13 de marzo de 2026 | Alajuelense 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura

18 de enero de 2026 | Pérez Zeledón 1-1 Alajuelense | Torneo Clausura

26 de octubre de 2025 | Alajuelense 3-2 Pérez Zeledón | Torneo Apertura

6 de septiembre de 2025 | Pérez Zeledón 2-1 Alajuelense | Torneo Apertura

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