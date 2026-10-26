Vuelta a Guatemala 2026: cuarta etapa, recorrido y rutas afectadas este lunes 26 de octubre

La competencia continuará después de tres jornadas que comenzaron a establecer diferencias entre los principales aspirantes al título.

Se viene la acción en la cuarta etapa de la Vuelta de Guatemala 2026 | Claro Sports

La Vuelta a Guatemala 2026 disputará su cuarta etapa este lunes 26 de octubre, con un recorrido de 119.3 kilómetros entre San Felipe, Retalhuleu, y San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos. La competencia continuará después de tres jornadas que comenzaron a establecer diferencias entre los principales aspirantes al título.

La actividad está programada para comenzar a las 9:00 de la mañana, según la información difundida por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL). El paso de los ciclistas requerirá medidas de regulación vehicular en distintos sectores del trayecto.

Esta jornada forma parte de la edición 65 de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, que comenzó el viernes 23 de octubre y finalizará el domingo 1 de noviembre. Participan 20 equipos nacionales e internacionales, distribuidos en diez etapas.

La cuarta etapa tendrá una distancia menor que las tres anteriores. Sin embargo, su recorrido hacia San Marcos representa otra oportunidad para que los corredores busquen diferencias antes de la jornada de montaña prevista para el martes.

¿Qué rutas estarán afectadas por la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026?

Según PROVIAL, el recorrido atravesará San Felipe, Retalhuleu, Coatepeque, Pajapita, Cruce de la Virgen, Catarina, El Rodeo y San Rafael Pie de la Cuesta. Estos sectores podrían registrar cierres temporales y restricciones de circulación desde las 9:00 horas. Las autoridades recomiendan consultar sus canales oficiales para conocer las condiciones del tránsito.

Resultados de las primeras tres etapas de la Vuelta a Guatemala 2026

El colombiano Johan Steven Rubio ganó la primera etapa entre Guastatoya y Puerto Barrios. En la segunda jornada, disputada entre Morales y San Antonio La Paz, se impuso Cristian Rico. La tercera etapa terminó en Coatepeque con una victoria del guatemalteco Wilson Chonay, integrante de Hino One La Red.

MÁS INFORMACIÓN: Wilson Chonay se impone en la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2026

Clasificación general de la Vuelta a Guatemala 2026

Alejandro Granados lidera la clasificación general de la Vuelta a Guatemala 2026 después de tres etapas, con un tiempo acumulado de 14:16:16. El costarricense mantiene una ventaja de 1 minuto y 42 segundos sobre el guatemalteco José David Canastuj, mientras que el colombiano Cristian Rico completa los tres primeros lugares.

Alejandro Granados / Colono Bikestation Kolbi (Costa Rica) — 14:16:16 — Líder José David Canastuj / ECA Electricidad-Ciclismo (Guatemala) — 14:17:58 — +1:42 Cristian Rico / NU Colombia (Colombia) — 14:18:03 — +1:47 Miguel Ángel Díaz / Canel’s Java (México) — 14:18:12 — +1:56 Wilson Chonay / Hino-One-La Red-Suzuki (Guatemala) — 14:18:57 — +2:41 Logan Unger / Momen Racing-Aquaronqui-Qui (Estados Unidos) — 14:19:00 — +2:44 Luis Daniel Oses / Colono Bikestation Kolbi (Costa Rica) — 14:19:20 — +3:04 Nelson Pando / ECA Electronics (Guatemala) — 14:19:34 — +3:18 Jhonatan Steven Chaves / NU Colombia (Colombia) — 14:19:41 — +3:25 Mardoqueo Vásquez / Hino-One-La Red-Suzuki (Guatemala) — 14:19:45 — +3:29

Te puede interesar