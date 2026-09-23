Tribunal Supremo de Francia confirma juicio contra Achraf Hakimi por una acusación de violación

El Tribunal Supremo francés rechazó el recurso presentado por la defensa del futbolista y confirmó la decisión de llevar el caso a un Tribunal de lo Criminal

Achraf Hakimi espera la fecha de su juicio | Reuters

El Tribunal Supremo de Francia confirmó la apertura de un juicio penal contra Achraf Hakimi por una acusación de violación presentada en 2023. La decisión mantiene vigente la resolución que envía el caso a un Tribunal de lo Criminal, donde el futbolista deberá comparecer en un proceso cuya fecha todavía no ha sido establecida.

El máximo tribunal francés rechazó el recurso presentado por la defensa del jugador del Paris Saint-Germain y de la selección de Marruecos contra la resolución emitida el pasado 19 de junio por el Tribunal de Apelación de Versalles, durante el periodo en el que se disputaba el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Hakimi fue acusado por una mujer que señaló que los hechos ocurrieron en el domicilio del futbolista ubicado en Boulogne-Billancourt, localidad cercana a París. El jugador ha negado desde el inicio las acusaciones en su contra.

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Tras la decisión del Tribunal Supremo, el defensa marroquí deberá presentarse ante un Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena, posiblemente en Nanterre, aunque todavía no existe una fecha definida para el inicio del juicio.

Durante la investigación, la defensa del futbolista presentó argumentos para sostener que la relación con la denunciante fue consentida. Dentro de esos elementos se encuentra un posible testimonio de Kylian Mbappé, quien podría ser llamado a declarar durante el juicio. El jugador francés fue mencionado debido a que su declaración ya había sido incorporada por la defensa de Hakimi como parte de su estrategia legal.

Tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo, la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, emitió una declaración en la que señaló que su representada continuará con el proceso.

“Tras tres años y medio de combate judicial, tras haber sido calumniada y arrastrada por la defensa de Achraf Hakimi, mi clienta está convencida de que se hará justicia, luchará hasta el final”, expresó la representante legal en declaraciones enviadas a EFE.

El caso continuará ahora en la etapa de juicio oral, donde ambas partes presentarán sus argumentos ante el Tribunal de lo Criminal correspondiente.

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