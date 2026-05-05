Pochettino revela el dilema que enfrentó con las estrellas del PSG: “Si jugábamos para Mbappé no podemos jugar para Messi” 

El técnico argentino explicó los retos tácticos y de gestión al dirigir a Messi, Mbappé y Neymar, y cómo ese contexto transformó su carrera

¿Mauricio Pochettino en el radar del Real Madrid? | Imago7

Mauricio Pochettino, entrenador del USMNT, expuso los conflictos internos que enfrentó en el Paris Saint-Germain al gestionar un plantel con tres figuras de élite mundial. El entrenador argentino detalló que esa etapa representó un punto de inflexión en su carrera, al obligarlo a replantear tanto su modelo de juego como su manejo de vestidor ante perfiles con demandas completamente distintas dentro del campo.

El técnico explicó que su idea de presión alta, desarrollada en clubes como Southampton y Tottenham, no podía trasladarse de forma directa a un equipo con Lionel Messi en una etapa avanzada de su carrera. En ese contexto, señaló con claridad las limitaciones físicas y tácticas de aplicar el mismo modelo a jugadores de diferentes edades y trayectorias.

“Siempre decía… si tienes a Messi… no puedes esperar que con más de 30 años llegué a París y hacerlo presionar como lo hacía Son con 21 años o Harry Kane cuando lo conocí en Tottenham con 20. No puedes decirle a Messi que vaya a presionar… lo intentamos, lo intentamos, pero es difícil, no es fácil”, explicó el argentino en The Overlap sobre la adaptación que tuvo que implementar.

Pochettino profundizó en el principal conflicto estructural del equipo al intentar integrar a Messi, Kylian Mbappé y Neymar en un mismo sistema. El técnico sostuvo que cada uno requería un contexto específico para maximizar su rendimiento, lo que generaba una incompatibilidad táctica constante dentro del once titular.

“Lo que aprendí es que necesitan que toda la organización juegue para uno de ellos. No puedes tener tres e intentar jugar para los tres porque son completamente diferentes. Messi quiere construir desde atrás, ritmo lento, juego asociativo de calidad, pero Mbappé lo que quiere es que si recuperamos el balón haya espacio, dame el balón para correr. Pero si jugamos para Mbappé no podemos jugar para Messi… y Neymar quería que jugaras con él, con su balón”, afirmó.

El argentino también señaló las consecuencias defensivas de esa estructura, donde la falta de retorno comprometía el equilibrio colectivo. “Si uno no regresa a defender, estás bien… pero si tienes dos o tres que no regresan, se acabó”, sentenció al explicar la fragilidad del equipo sin balón.

El ruido externo afecta las dinámicas internas

Pochettino recordó un partido en el que decidió sustituir a Lionel Messi por precaución médica, decisión que generó una reacción externa desproporcionada. Pochettino aclaró que la medida respondió exclusivamente a recomendaciones médicas y no a un tema disciplinario o táctico, queriendo verse “más valiente” que otros técnicos

“No sé si recuerdan cuando saqué a Messi… porque vi que había un gran riesgo tras la recomendación de mi doctor por un problema en la rodilla. El problema no era interno con Leo, el problema era afuera. La gente empezó a criticar, diciendo que incluso Guardiola siempre le preguntaba a Messi si quería salir. Mi error fue no preguntarle… no quería demostrar que era más valiente que otro entrenador, era lo mejor para el jugador, intentar ayudar”, explicó.

Finalmente, el técnico subrayó que la complejidad no residía en los jugadores, sino en el entorno que los rodeaba y la presión mediática. “No es él, no es el jugador. Él es increíble como otros grandes jugadores. Es muy normal, Leo es un genio, pero es más normal de lo que parece. El problema está afuera, y la gente que toma decisiones no escucha lo que pasa afuera”, concluyó sobre una etapa que definió su evolución como entrenador.

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