Bayern Munich vs PSG, en vivo: horario y dónde ver hoy la vuelta de las semifinales de la Champions League 2026

Bayern Munich recibirá al PSG en el Allianz Arena en la semifinal de vuelta de la Champions League tras la ida que terminó 4-5 favor de los parisinos

¿Cómo ver online el Bayern Munich vs PSG de Champions League? | Claro Sports

El Bayern Munich y el PSG protagonizaron uno de los partidos más vibrantes en la historia de la Champions League tras el espectacular 4-5 de la ida, un marcador que dejó la eliminatoria completamente abierta y elevó las expectativas para el duelo definitivo. La intensidad, el ritmo ofensivo y la capacidad de respuesta de ambos equipos marcaron un primer capítulo difícil de igualar, aunque el contexto de la vuelta sugiere que el nivel competitivo podría ser incluso mayor ante la ausencia total de margen de error.

El Allianz Arena será el escenario de este enfrentamiento el miércoles 6 de mayo, donde el conjunto bávaro intentará remontar con el respaldo de su afición, mientras que el equipo parisino buscará sostener la ventaja y dar un paso más hacia el bicampeonato europeo. Con dos estilos ofensivos bien definidos y plantillas repletas de talento, el encuentro promete ser una batalla táctica y emocional en la que cualquier detalle puede terminar por inclinar la balanza hacia uno de los finalistas.

Horario y dónde ver Bayern Munich vs PSG en las semifinales de la Champions League 2026

Recuerda que en Claro Sports puedes seguir todos los detalles de las semifinales de vuelta de la Champions League, con un seguimiento completo que incluye estadísticas en tiempo real, jugadas al momento y toda la información de lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego en el enfrentamiento entre el Bayern Munich y el Paris Saint-Germain, partido que se disputará este miércoles 6 de mayo.

México (CDMX ): 13:00 horas | Fox One

): 13:00 horas | Fox One Centroamérica : 13:00 horas | ESPN y Disney+

: 13:00 horas | ESPN y Disney+ Estados Unidos : 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN y Univisión

: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN y Univisión Argentina : 16:00 horas | ESPN, Fox Sports y Disney+

: 16:00 horas | ESPN, Fox Sports y Disney+ Colombia: 14:00 horas | ESPN y Disney+

Alineaciones probables del Bayern Munich vs PSG para el partido de Champions League 2026

Tras lo visto en la ida de las semifinales de la Champions League, no se anticipan modificaciones relevantes en el planteamiento de Vincent Kompany. El técnico se mantendría fiel a su 4-2-3-1, un sistema que le ha dado estabilidad a lo largo de la temporada y que, en un escenario de máxima exigencia, ofrece un balance claro entre control en mediocampo y profundidad ofensiva. Apostar por lo conocido responde a una lógica competitiva: minimizar riesgos en un partido donde cualquier desajuste táctico puede resultar determinante.

Del otro lado, el PSG seguiría una línea similar bajo la dirección de Luis Enrique. El entrenador español, poco proclive a alterar su idea, repetiría el 4-3-3 que ha sido su sello durante la campaña. Este esquema le permite sostener la posesión, activar transiciones rápidas por bandas y mantener presión alta, factores que ya se hicieron notar en el primer enfrentamiento y que apuntan a ser nuevamente protagonistas en la vuelta.

Bayern Munich : Manuel Neuer, Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.

: Manuel Neuer, Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane. PSG: Matvey Safonov, Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Bayern Munich vs PSG y cuánto paga?

El partido de vuelta entre el Bayern Munich y el Paris Saint Germain llega con un panorama interesante desde las apuestas. De acuerdo con información de Caliente MX, la victoria del conjunto bávaro parte como favorita con momio de -145, mientras que el empate se eleva a +390 y un triunfo parisino se paga en +245. Sin embargo, cuando se trata de quién avanzará a la siguiente ronda, la diferencia se reduce al mínimo: el conjunto alemán aparece con -118 y los parisinos con -120, lo que refleja una eliminatoria prácticamente pareja pese al ligero favoritismo inicial de los alemanes.

En cuanto al comportamiento esperado del partido, las cuotas sugieren un duelo abierto y con alta probabilidad de goles. El over de 2.5 goles se posiciona en -500, una cifra que indica fuerte expectativa ofensiva, mientras que el under paga +333, escenario menos probable. Para una línea más exigente, el over de 4.5 goles (+115) muestra que no se descarta un intercambio intenso, aunque el under de 4.5 (-150) mantiene cierto equilibrio. Bajo este contexto, el análisis apunta a un partido dinámico, donde la capacidad ofensiva de ambos equipos puede imponerse sobre lo táctico, pero con una ligera inclinación hacia Bayern por su consistencia competitiva, aunque cualquier detalle podría inclinar la balanza en una serie que luce completamente abierta.

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