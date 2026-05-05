Deportes TolimaNacional

Posibles alineaciones del Deportes Tolima vs Nacional por la Copa Libertadores 2026

Publicado por Sebastian Vallejo

El ‘Pijao’ quiere reponerse después de su caída ante este mismo rival, por 3-1, en territorio uruguayo.

Tolima vs Nacional
Tolima vs Nacional: posibles alineaciones | Claro Sports

Continúa la fecha 4 de la Copa Libertadores. Las emociones se trasladan al Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde el Deportes Tolima y Nacional de Montevideo se citan con el objetivo de triunfar. En medio de un grupo muy parejo, junto a Coquimbo Unido y Universitario de Perú, los ‘Pijaos’ y el ‘Bolso’ le apuntan a marcar diferencia.

Posible alineación del Deportes Tolima para el juego por la Copa Libertadores 2026

Así formaría Tolima: Neto Volpi; Edwar López, Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Kelvin Flórez; Bryan Rovira, Sebastián Guzmán; Juan Pablo Torres, Luis Sandoval y Adrián Parra. DT: Lucas González.

Posible alineación de Nacional para el juego por la Copa Libertadores 2026

Así formaría Nacional: Luis Mejía; Agustín Rogel, Sebastián Coates, Camilo Cándido; Alexander Dos Santos, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Nicolás Rodríguez, Tomás Verón y Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

¿Cómo y dónde ver al Deportes Tolima vs Nacional por la Copa Libertadores 2026?

Este duelo, válido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, se podrá ver este miércoles 6 de mayo a las 9:00 p.m. (hora COL) por la señal de ESPN. Para mirar en streaming, el cotejo estará disponible por la plataforma de Disney+. De igual modo, en Claro Sports usted podrá seguir todos los detalles.

Últimos partidos del Deportes Tolima

  • 03.05.2026 | Deportes Tolima 1-1 Deportivo Cali | Fecha 19.
  • 28.04.2026 | Deportes Tolima 3-0 Coquimbo Unido | Fecha 3 (Copa Libertadores).
  • 23.04.2026 | Millonarios 2-0 Deportes Tolima | Fecha 18.
  • 18.04.2026 | Deportes Tolima 2-0 Deportivo Pereira | Fecha 17.
  • 14.04.2026 | Nacional 3-1 Deportes Tolima | Fecha 2 (Copa Libertadores).

Últimos partidos de Nacional

  • 03.05.2026 | Albion 3-2 Nacional | Fecha 14.
  • 29.04.2026 | Universitario 4-2 Nacional | Fecha 3 (Copa Libertadores).
  • 25.04.2026 | Nacional 1-2 Danubio | Fecha 13.
  • 19.04.2026 | Liverpool 1-3 Nacional | Fecha 12.
  • 14.04.2026 | Nacional 3-1 Deportes Tolima | Fecha 2 (Copa Libertadores).

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

  • Árbitro central: Raphael Clauss (Brasil).
  • Asistente 1: Bruno Pires (Brasil).
  • Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil).
  • Cuarto árbitro: Raphael Klein (Brasil).
  • VAR: Rodolpho Toski (Brasil).
  • AVAR: Caio Vieira (Brasil).

Te puede interesar:

Daniel Torres, con altas expectativas de triunfo ante Corinthians

Copa Libertadores

Daniel Torres, con altas expectativas de triunfo ante Corinthians

Deportes Tolima vs Nacional, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores

Deportes Tolima vs Nacional, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

Posibles alineaciones de Santa Fe vs Corinthians por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores

Posibles alineaciones de Santa Fe vs Corinthians por la Copa Libertadores 2026