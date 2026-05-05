Posibles alineaciones del Deportes Tolima vs Nacional por la Copa Libertadores 2026
El ‘Pijao’ quiere reponerse después de su caída ante este mismo rival, por 3-1, en territorio uruguayo.
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Continúa la fecha 4 de la Copa Libertadores. Las emociones se trasladan al Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde el Deportes Tolima y Nacional de Montevideo se citan con el objetivo de triunfar. En medio de un grupo muy parejo, junto a Coquimbo Unido y Universitario de Perú, los ‘Pijaos’ y el ‘Bolso’ le apuntan a marcar diferencia.
Posible alineación del Deportes Tolima para el juego por la Copa Libertadores 2026
Así formaría Tolima: Neto Volpi; Edwar López, Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Kelvin Flórez; Bryan Rovira, Sebastián Guzmán; Juan Pablo Torres, Luis Sandoval y Adrián Parra. DT: Lucas González.
Posible alineación de Nacional para el juego por la Copa Libertadores 2026
Así formaría Nacional: Luis Mejía; Agustín Rogel, Sebastián Coates, Camilo Cándido; Alexander Dos Santos, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Nicolás Rodríguez, Tomás Verón y Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.
¿Cómo y dónde ver al Deportes Tolima vs Nacional por la Copa Libertadores 2026?
Este duelo, válido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, se podrá ver este miércoles 6 de mayo a las 9:00 p.m. (hora COL) por la señal de ESPN. Para mirar en streaming, el cotejo estará disponible por la plataforma de Disney+. De igual modo, en Claro Sports usted podrá seguir todos los detalles.
Últimos partidos del Deportes Tolima
- 03.05.2026 | Deportes Tolima 1-1 Deportivo Cali | Fecha 19.
- 28.04.2026 | Deportes Tolima 3-0 Coquimbo Unido | Fecha 3 (Copa Libertadores).
- 23.04.2026 | Millonarios 2-0 Deportes Tolima | Fecha 18.
- 18.04.2026 | Deportes Tolima 2-0 Deportivo Pereira | Fecha 17.
- 14.04.2026 | Nacional 3-1 Deportes Tolima | Fecha 2 (Copa Libertadores).
Últimos partidos de Nacional
- 03.05.2026 | Albion 3-2 Nacional | Fecha 14.
- 29.04.2026 | Universitario 4-2 Nacional | Fecha 3 (Copa Libertadores).
- 25.04.2026 | Nacional 1-2 Danubio | Fecha 13.
- 19.04.2026 | Liverpool 1-3 Nacional | Fecha 12.
- 14.04.2026 | Nacional 3-1 Deportes Tolima | Fecha 2 (Copa Libertadores).
¿Quiénes serán los árbitros del juego?
- Árbitro central: Raphael Clauss (Brasil).
- Asistente 1: Bruno Pires (Brasil).
- Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil).
- Cuarto árbitro: Raphael Klein (Brasil).
- VAR: Rodolpho Toski (Brasil).
- AVAR: Caio Vieira (Brasil).