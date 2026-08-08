Ferran Torres llega a un acuerdo con el PSG y prepara su salida del Barcelona

El delantero español ya aceptó las condiciones del conjunto parisino y comunicó su decisión a los culés, que ahora deberá negociar el precio de su salida

Ferran Torres se acerca al PSG. | Reuters

El futuro de Ferran Torres apunta al Paris Saint-Germain. El delantero español alcanzó un acuerdo sobre las condiciones contractuales con el club francés y dio luz verde para avanzar en una operación que ahora pasa a manos del PSG y el FC Barcelona, que todavía deben definir el precio del traspaso.

“Ahora, el Barcelona negociará con el PSG el precio del traspaso”, reportó Fabrizio Romano, al asegurar que Ferran y su agente comunicaron al Barcelona la decisión del futbolista de incorporarse al conjunto de París bajo un contrato de larga duración. Por lo pronto, el acuerdo personal, no significa que la transferencia esté cerrada, pero sí está muy encaminada.

De esta manera, Ferran, de 26 años, ya llegó a un acuerdo personal con el Paris Saint-Germain y los contactos entre PSG y Barcelona ya entraron en una nueva fase. El delantero había mostrado apertura ante una posible salida durante las últimas semanas.

El PSG ya trasladó su interés al Barcelona y tiene cerradas las condiciones con Ferran, pero el club catalán todavía espera una oferta formal por el jugador. La postura del Barça será analizar la propuesta cuando llegue y decidir si cumple con sus exigencias económicas.

Ferran todavía es jugador del Barcelona y su fichaje por PSG no puede considerarse oficial hasta que exista un acuerdo entre las dos instituciones. Deco ya había comunicado que la intención inicial del club era renovar al atacante, aunque Barcelona tampoco impediría su marcha si el propio futbolista presentaba una propuesta que la institución considerara suficiente.

¿Cuánto podría pagar PSG por Ferran Torres?

La cifra que ha aparecido alrededor de la operación se encuentra cerca de los 50 millones de euros. Barcelona y PSG se han acercado a esa referencia económica, mientras otros reportes previos ya colocaban esa cantidad como la valoración que el conjunto blaugrana pretendía recibir por el delantero.

Barcelona también cuenta con un elemento que condiciona las conversaciones: a Ferran solo le queda una temporada de contrato. Cuando el club anunció su llegada desde Manchester City en diciembre de 2021, informó que el atacante firmó hasta el 30 de junio de 2027, con una cláusula de rescisión de 1,000 millones de euros.

Eso coloca al Barça ante una decisión de mercado. Puede aceptar una transferencia este verano, mantener al jugador durante la temporada 2026-27 o intentar una renovación. El club no contempla venderlo por debajo de lo que considera adecuado y que incluso asumiría el riesgo de que termine su contrato en junio de 2027 si no aparece una propuesta que satisfaga sus condiciones.

Ferran ya había abierto la puerta a un cambio

La posibilidad de salir del Barcelona tampoco apareció de un día para otro. Durante una serie de entrevistas en Estados Unidos a principios de agosto, Ferran reconoció que tenía contrato con el conjunto catalán, pero dejó abierta la puerta sobre su futuro. También valoró el interés del PSG y señaló que quería sentirse respaldado por el club en el que continuara su carrera.

Cuatro días después, el escenario dio otro paso. El acuerdo contractual con el PSG coloca a París como el destino que más fuerza tiene para el delantero, aunque todavía falta el punto que puede decidir toda la operación: el acuerdo económico con Barcelona.

El momento deportivo de Ferran también influye en las conversaciones. El atacante llega al mercado después del Mundial de 2026, torneo en el que España conquistó su segunda Copa del Mundo. Ferran anotó el gol que resolvió la final contra Argentina el pasado 19 de julio, un resultado que volvió a colocar su nombre en el centro del mercado europeo.

Su etapa en Barcelona comenzó a finales de 2021 después de su paso por Valencia y Manchester City. Desde entonces ha ocupado distintas posiciones del ataque y en abril de 2026 alcanzó los 200 partidos oficiales con el primer equipo blaugrana, según los registros publicados por el propio club.

Ahora puede comenzar otra etapa bajo las órdenes de Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain y entrenador que ya conoce a Ferran por su paso al frente de la selección de España. El PSG mantenía a Luis Enrique como entrenador durante la recta final de la temporada 2025-26.

La pelota está ahora del lado de los clubes. Ferran Torres ya tiene encaminado su acuerdo personal con PSG, pero Barcelona conserva sus derechos y tendrá la última palabra sobre la cantidad necesaria para autorizar el traspaso. Si las partes alcanzan un punto común, el delantero español puede cambiar Barcelona por París durante este mercado de verano.

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